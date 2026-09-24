בית החולים שערי צדק בירושלים פרסם הבוקר (יום ה') עדכון קשה על מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים שנפצע באורח אנוש בפיגוע הדריסה הרצחני אמש בסמוך לכביש 443. לפי העדכון, מצבו של הלוחם מוסיף להיות קשה מאוד, ונשקפת סכנה ממשית לחייו.

נריה, בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי שבמועצת בנימין – שאביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית – סובל מחבלת ראש קשה ביותר. הוא פונה מזירת הפיגוע כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

בהודעה רשמית שפרסם בית החולים שערי צדק תוארו המאמצים הכבירים של הצוותים הרפואיים להציל את חייו: "לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שארך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו".

רגעים ספורים לפני שהמריא לביקור המדיני בארצות הברית, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים כדי לבקר את נריה, לחזק את בני המשפחה מקרוב ולעקוב אחר הטיפול הרפואי. ביציאתו מבית החולים פנה ראש הממשלה לכלל הציבור בבקשה נרגשת לקרוע שערי שמיים ולהתפלל לרפואתו.

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גם משפחת לייטר פנתה אל הציבור הרחב בבקשה להרבות בפרקי תהילים, בקבלות טובות ובתפילות לרפואתו השלמה והמהירה של בנם בין שאר חולי עמו ישראל.

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