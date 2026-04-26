בשעות הלילה (מוצאי שבת) התקיים אירוע חריג בבית הלבן, כאשר הנשיא דונלד טראמפ והגברת הראשונה פונו באופן דרמטי מארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן, לאחר שנשמעו מספר בומים חזקים באולם.

על פי הדיווחים הראשוניים, המוזיקה באולם נפסקה באופן פתאומי, וכוחות חמושים של השירות החשאי נפרסו במקום. נוכחים באירוע דיווחו כי נשמעו קריאות "Stay down" (השארו למטה), ומיד לאחר מכן הנשיא טראמפ התכופף ולווה החוצה על ידי מאבטחיו. יריות במלון וושינגטון הילטון היריות נשמעו בתוך מלון וושינגטון הילטון, המקום בו התקיים האירוע. סוכנות השירות החשאי פעלה באופן מיידי ופינתה את הנשיא טראמפ כאמצעי זהירות. הנוכחים באירוע התחבאו מתחת לשולחנות, והדלתות לאולם ננעלו. הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51 למעשה, נשמעו מספר יריות של היורה ולאחר מכן נוטרל על ידי 3 יריות נוספות. יורה אחד אותר בכניסה למבנה, הוא נוטרל ונעצר ע"י השירות החשאי. טראמפ וכל שאר חברי הקבינט פונו מיד מהאזור ולא נפגעו. אין עדכון רשמי על מצבם אך לפי התיעודים אפשר להעריך שהם בסדר. על פי הדיווחים הארוחה תתחדש בקרוב. ארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן היא אירוע מסורתי המתקיים מדי שנה בהשתתפות עיתונאים, פוליטיקאים, שחקנים וידוענים. ונועד לחיזוק תא הכתבים המסקרים את פעילות הממשל. ההכנסות מהמכירה של כרטיסים למושבים באירוע מועברות כולן למלגות ופרסים הניתנים לעיתונאים צעירים. יצוין כי בשנים 2017 ו 2018, בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, בחר שלא להשתתף באירוע, והשנה הנוכחית היא הפעם הראשונה שהוא משתתף בו מאז 2015.

רקע של מתיחות ביטחונית

האירוע מתרחש על רקע תקופה מתוחה עבור הנשיא טראמפ. כזכור, בעבר נחשפו ניסיונות התנקשות בחייו של הנשיא, כאשר בעצרת בחירות בפנסילבניה הנשיא אף נפצע באוזנו. משרד המשפטים האמריקאי וה-FBI חשפו ראיות המצביעות על כך שמשמרות המהפכה של איראן עמדו מאחורי סדרת ניסיונות החיסול של הנשיא.

בימים האחרונים, טראמפ מתמודד עם אתגרים דיפלומטיים וביטחוניים מורכבים. רק לפני מספר ימים ביטל הנשיא את נסיעת שליחיו הבכירים לפקיסטן להיפגש עם שר החוץ האיראני, תוך שהוא מצביע על מה שהוא מגדיר כמשבר פנימי עמוק בהנהגה האיראנית.

טראמפ מתייחס לניסיון ההתנקשות

טראמפ התייחס לנסיון ההתנקשות בו וכתב בהודעה רשמית: ערב רציני בוושינגטון די.סי. השירות החשאי וגורמי אכיפת החוק עשו עבודה פנטסטית. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס, והמלצתי "לתת להצגה להימשך", אך נפעל לפי הנחיות גורמי אכיפת החוק. הם יקבלו החלטה בקרוב. ללא קשר להחלטה זו, הערב יהיה שונה בהרבה מהמתוכנן, ופשוט נצטרך לעשות זאת שוב.

בהמשך כתב טראמפ כי: כוחות האכיפה דרשו מאיתנו לעזוב את המקום, בהתאם לפרוטוקול, ואנו נעשה זאת מיד. אני אערוך מסיבת עיתונאים בעוד 30 דקות מחדר הוועידות של הבית הלבן. הגברת הראשונה, סגן הנשיא וכל חברי הקבינט במצב מצוין. נפנה אליכם בעוד חצי שעה. שוחחתי עם כל הנציגים האחראים על האירוע, ונעביר אותו בתוך 30 יום.