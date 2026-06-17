בהתפתחות דרמטית בזירה הבינלאומית, משרד החוץ האיראני אישר הלילה (חמישי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן חתמו באופן דיגיטלי על מזכר ההבנות ההיסטורי בין שתי המדינות. ההודעה מסמנת שלב מכריע ביישום ההסכם שפורסם מוקדם יותר השבוע.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאיי, מסר כי שני הנשיאים השלימו את החתימה על המסמך באמצעים אלקטרוניים, ללא צורך בטקס רשמי. לדבריו, לא יתקיים טקס חתימה פומבי ביום שישי כפי שדווח קודם לכן, אך במקום זאת יתקיימו פגישות עבודה מהותיות.

על פי ההודעה הרשמית, שתי משלחות בכירות ייפגשו בשוויץ במהלך השבוע הקרוב כדי להתחיל בשיחות טכניות מפורטות על יישום ההסכם. את המשלחת האיראנית ינהל יושב ראש הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, בעוד שאת המשלחת האמריקנית ינהל סגן הנשיא ג'יי.די ואנס.

השיחות הטכניות צפויות להימשך 30 יום, במהלכם יידונו פרטי היישום המעשי של 14 הסעיפים שנכללו במזכר ההבנות. בין הנושאים המרכזיים שיעלו בשיחות: מנגנוני הפיקוח על הסרת המצור הימי, לוחות הזמנים להסרת הסנקציות, והסדרת הפעילות הגרעינית האיראנית.

כפי שפורסם ב'בבלי' מוקדם יותר השבוע, מזכר ההבנות כולל התחייבויות מרחיקות לכת מצד ארצות הברית. בין היתר, ארה"ב מתחייבת להסיר את המצור הימי על איראן בתוך 30 יום, לסיים את כל הסנקציות, ולפתח תוכנית שיקום כלכלי בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר.

מצד איראן, ההתחייבות המרכזית היא שלא לרכוש או לפתח נשק גרעיני, ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז. עם זאת, כפי שפורט בניתוח המעמיק שפורסם אתמול, ההסכם אינו כולל התחייבויות ברורות לגבי פירוק התשתית הגרעינית הקיימת.

ההודעה על החתימה הדיגיטלית מגיעה לאחר ימים של מתיחות ציבורית בין הצדדים. בבית הלבן טענו בתחילת השבוע כי דיווחים על תוכן ההסכם היו "פייק ניוז", אך הנוסח הרשמי שפורסם הערב אישר את רוב הפרטים שדלפו קודם לכן.

סגן הנשיא ואנס, שינהל את המשלחת האמריקנית בשוויץ, הבהיר בראיונות שונים כי ארצות הברית תפקח בקפדנות על יישום ההסכם. הוא אף הזהיר כי במקרה של הפרה, ממשל טראמפ לא יהסס לחדש פעולה צבאית נגד איראן ולהטיל מחדש את המצור.

בינתיים, פרשנים באזור מנתחים את המשמעויות הרחבות של ההסכם. לפי דיווחים מטורקיה, אנקרה רואה עצמה כאחת המרוויחות הגדולות מההסדר, לאחר שמילאה תפקיד מרכזי בתיווך ובמניעת התפשטות המשבר לאזורים כורדיים.

השבועות הקרובים יהיו מכריעים ליישום ההסכם. המשלחות בשוויץ יידרשו להתמודד עם סוגיות מורכבות, כולל מנגנוני אכיפה, לוחות זמנים מדויקים, ודרכי פיקוח בינלאומי. רק לאחר השלמת השיחות הטכניות יוכל ההסכם הסופי להיחתם ולקבל אישור ממועצת הביטחון של האו"ם, כנדרש במזכר ההבנות.