טראמפ בתדריך לאחר ניסיון ההתנקשות: 'החדר היה מאוחד לחלוטין'

הנשיא דונלד טראמפ קיים אמש (מוצאי שבת) מסיבת עיתונאים דרמטית בבית הלבן, שעות ספורות לאחר ניסיון ההתנקשות בחייו במהלך ארוחת הכתבים השנתית במלון וושינגטון הילטון. בפתח דבריו הודה הנשיא לכוחות הביטחון שפעלו במהירות ובמקצועיות לנטרול המאיים.

"זה היה אירוע מאוד לא צפוי, אך השירות החשאי ורשויות אכיפת החוק פעלו בצורה מדהימה", מסר טראמפ. "האירוע הזה הוקדש לחופש הביטוי והיה אמור לאחד חברים משתי המפלגות יחד עם אנשי התקשורת. במובן מסוים, זה אכן קרה, כי העובדה היא שהאירוע איחד אותנו - החדר היה מאוחד לחלוטין, וזה היה דבר יפה לראות".

שוטר נפצע ונותר בחיים בזכות אפוד מתקדם

הנשיא פירט את פרטי האירוע והבהיר כי "ראינו אדם שהסתער על נקודת בידוק ביטחונית כשהוא חמוש במספר כלי נשק, והוא הוכנע במהירות על ידי חברים אמיצים בשירות החשאי". טראמפ הורה לשחרר את צילומי הווידאו של האירוע "לצורך שקיפות ובהירות".

בהתייחסו לשוטר שנפצע באירוע, ציין הנשיא: "שוטר אחד נורה, אך ניצל בזכות אפוד חסין כדורים איכותי. הוא נורה מטווח קצר מאוד בנשק חזק, והאפוד עשה את עבודתו. שוחחתי איתו והוא במצב טוב ובמורל גבוה. הוא סוכן גאה של השירות החשאי ואנחנו אוהבים ומכבדים אותו".

דרישה למתקני אבטחה מתקדמים בבית הלבן

טראמפ ניצל את ההזדמנות כדי להדגיש את הצורך במתקני אבטחה משופרים. "בחנו את תנאי האבטחה כאן, וזה לא מבנה מאובטח מספיק", הסביר. "זו הסיבה שאנחנו זקוקים למתקנים שאנחנו מתכננים בבית הלבן, עם אולם חסין רחפנים וזכוכית חסינת כדורים. השירות החשאי והצבא דורשים את אולם הנשפים הזה כבר שנים מסיבות ביטחוניות, במיוחד היום כשאנחנו צריכים רמות אבטחה חסרות תקדים".

עורך דינו של הנשיא, טוד בלאנש, עדכן כי "הערב ראינו את הגרוע ביותר ואת הטוב ביותר של המדינה הזו. ראינו את הגרוע ביותר במעשיו של הפחדן שתקף, אך ראינו את הטוב ביותר בתפקוד כוחות הביטחון". בלאנש הוסיף כי החקירה בעיצומה וכי "אני מצפה שכתבי אישום יוגשו בקרוב על ירי, החזקת נשק וסעיפים נוספים".

"זו לא הפעם הראשונה בשנתיים האחרונות"

בתשובה לשאלות העיתונאים, הזכיר הנשיא כי מדובר בניסיון התנקשות נוסף בשנתיים האחרונות. "זו לא הפעם הראשונה בשנתיים האחרונות שהרפובליקה שלנו מותקפת על ידי מתנקש פוטנציאלי, כפי שקרה בבאטלר, פנסילבניה, ובפאלם ביץ', פלורידה", אמר.

טראמפ תיאר את רגעי האיום: "זה תמיד מזעזע כשזה קורה, וזה קרה לי בעבר. הייתי ליד הגברת הראשונה ושמעתי רעש חזק. בהתחלה חשבתי שזה מגש שנופל, אבל חלק מהאנשים הבינו מיד שזה נשק. מלניה אמרה שזה רעש רע והובהלנו משם תוך שניות".

הנשיא הבהיר כי רצה להמשיך את האירוע למרות האיום. "רציתי להמשיך את האירוע כי אני לא אוהב לתת לבריונים האלה לשנות את חיינו, אך השירות החשאי לא לקח סיכון. נעשה אירוע נוסף תוך 30 יום", הבטיח.

קריאה לאחדות ופתרון סכסוכים בדרכי שלום

לאור אירועי הערב, הפנה טראמפ קריאה לכלל האמריקנים: "אני מבקש מכל האמריקאים להתחייב מחדש לפתרון המחלוקות בינינו בדרכי שלום. בחדר הזה היו רפובליקנים, דמוקרטים, עצמאיים וליברלים, והייתה אחדות מדהימה".

בהתייחסו לשאלה על איראן ואפשרות למעורבותה, השיב הנשיא: "אי אפשר לדעת אם יש קשר לאיראן כרגע, אך אנחנו בודקים הכל. אלימות פוליטית קיימת בכל העולם, גם בדרום אמריקה המספרים נוראיים. זה עסק מסוכן, אבל אני עושה את זה בשביל המדינה".

קאש פאטל, לשעבר ראש הסגל של משרד ההגנה, הדגיש את שיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון: "בזכות שיתוף הפעולה עם ה-FBI והמחלקה לביטחון המולדת, כל הממצאים הבליסטיים נאספו ובוצעו ראיונות עם עדים. אנחנו בודקים את הרקע של החשוד ביסודיות".

בסיום התדריך, שאל אחד העיתונאים את הנשיא על הרגשתו האישית. "אני מנהל חיים נורמליים ככל האפשר למרות הסיכון. אני לא נכנס לחרדות, אני פשוט עושה את העבודה שלי", השיב טראמפ. "מלניה אומרת לי תמיד שזו עבודה מסוכנת, אבל אני גאה במה שהשגנו. השגנו מספרים כלכליים שאיש לא האמין שאפשר להשיג בשנה אחת. אנחנו נמשיך לעשות את אמריקה גדולה".

עיתונאית נוספת שאלה: חווית יום נורא נוסף בבאטלר לפני שנתיים. מה הרגיש דומה? מה הרגיש שונה?

​דונלד טראמפ: בבאטלר הייתה נקודת תורפה אחת שכולנו יודעים עליה. מישהו היה צריך להיות שם למעלה. אבל אפילו בבאטלר, היה לנו את הצלף שלנו שתוך 4.2 שניות, ממרחק של 400 יארד, ירה ירייה אחת והוא חוסל. קוראים לו דייוויד. אני אומר "שלום דייוויד" כל פעם שאני רואה אותו. תחשבו על זה - אם הוא לא פוגע בו, והוא פגע לו בדיוק בין העיניים מ-400 יארד ללא התראה מוקדמת. הוא שמע רעש, הוא הסתכל, והיה עץ שהפריע לו קצת. הוא כיוון וירה. הערב הכל היה מכוסה.

עיתונאית אחרת שאלה את הנשיא: אדוני הנשיא, כפי שציינת, הכל קרה כל כך מהר. כשידעת שיש איום וסוכני השירות החשאי אמרו לנו להתכופף, תוכל לתאר מה עבר לך בראש באותו רגע?

​דונלד טראמפ: זו שאלה טובה מאוד. זה תמיד מזעזע כשמשהו כזה קורה. זה קרה לי קצת בעבר, וזה לא משתנה. הגברת הראשונה הייתה מימיני, שמעתי רעש וחשבתי שזה מגש שנופל. שמעתי את זה הרבה פעמים, וזה היה רעש די חזק. זה היה די רחוק, הוא לא הגיע לאזור בכלל לפני שהם תפסו אותו. היו אנשים שהבינו מהר מאוד שזה נשק, אני פשוט צפיתי לראות מה קורה. מלניה הייתה מאוד מודעת למה שקרה, אני חושב שהיא ידעה מיד, היא אמרה "זה רעש רע". הובהלנו משם במהירות יחד עם אנשים אחרים. הביצועים של השירות החשאי והמשטרה היו מצוינים. זה היה עניין של שניות לפני שהיינו מחוץ לדלת ובמקום בטוח. רצינו מאוד להמשיך את האירוע, כי אני לא אוהב לתת לאנשים החולים האלה, לבריונים האלה, לשנות את מרקם חיינו, אבל הם לא רצו לקחת סיכון ואני מבין את זה. אבל אנחנו נעשה אירוע נוסף תוך 30 יום. אני מוכן ומזומן.

יצויין כי היורה הודה בחקירתו כי רצה לפגוע בבכירים בממשל טראמפ. האיש עבד כמורה ומפתח משחקי וידאו ותרם 25 דולר לקמפיין הנשיאות של קמלה האריס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב הבוקר: שרה ואני נדהמנו מהניסיון להתנקש בנשיא טראמפ אמש בוושינגטון, די.סי.

אנחנו שמחים שהנשיא וגברת הראשונה בטוחים וחזקים.

אנחנו שולחים את משאלותינו להתאוששות מלאה ומהירה לשוטר הפצוע ומביעים את הכרת התודה שלנו לשירות הסודות האמריקאי על פעולתם המהירה והנחרצת.