טראמפ: איראן הפרה הפסקת אש, נציגים לפקיסטן למשא ומתן

הנשיא דונלד טראמפ פרסם הודעה חריפה במיוחד נגד איראן, בה הוא מאשים את טהרן בהפרת הפסקת האש ומאיים בהשמדה מוחלטת של התשתיות האיראניות. על פי דבריו, איראן ירתה אתמול כדורים במצרי הורמוז, כאשר חלק מהירי כוון לעבר ספינה צרפתית וספינת משא בריטית.

"איראן החליטה לירות כדורים אתמול במצרי הורמוז - הפרה מוחלטת של הסכם הפסקת האש שלנו", כתב טראמפ. "רבים מהם כוונו לעבר ספינה צרפתית וספינת משא מבריטניה. זה לא היה נחמד, נכון?"

נציגים אמריקאים לפקיסטן

במקביל להאשמות, הודיע הנשיא כי נציגים אמריקאים נוסעים לאסלאמאבאד שבפקיסטן למשא ומתן. "הם יהיו שם מחר בערב", ציין טראמפ, מבלי לפרט את מטרת המגעים הדיפלומטיים.

הנשיא התייחס גם להודעה האיראנית על סגירת מצרי הורמוז, תוך שהוא מציין באירוניה כי "זה מוזר, כי המצור שלנו כבר סגר אותו. הם עוזרים לנו בלי לדעת, והם אלה שמפסידים מהמעבר הסגור - 500 מיליון דולר ביום". לדבריו, ארצות הברית אינה מפסידה דבר, ואף נהנית מהמצב כאשר ספינות רבות פונות כעת לנמלי ארה"ב בטקסס, לואיזיאנה ואלסקה.

איום בהשמדה מוחלטת

בחלקה המרכזי של ההודעה, העביר טראמפ מסר איום חריף במיוחד לטהרן. "אנחנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה", כתב. "כי אם לא, ארצות הברית הולכת להרוס כל תחנת כוח וכל גשר באיראן".

הנשיא הוסיף בנימה נחרצת: "לא עוד מר בחור נחמד! הם ייפלו מהר, הם ייפלו בקלות". טראמפ הבהיר כי אם איראן לא תקבל את ההצעה האמריקאית, "יהיה זה כבוד לי לעשות את מה שצריך לעשות, מה שהיה צריך להיעשות לאיראן על ידי נשיאים אחרים במשך 47 השנים האחרונות".

הגיע הזמן שמכונת ההרג האיראנית תסתיים!