תקיפה באיראן. ארכיון ( צילום: לפי סעיף 27א )

בהתפתחות דרמטית במזרח התיכון, פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) החל לפני זמן קצר בביצוע סדרת תקיפות עוצמתיות נגד בסיסי משמרות המהפכה באיראן. על פי הודעה רשמית של הפיקוד, התקיפות מכוונות לבסיס משמרות המהפכה בסיריק, ולמטרות נוספות בבנדר עבאס ובקשם.

התקיפות מהוות תגובה ישירה למתקפות איראניות שבוצעו היום על שלוש מכליות נפט שעברו במצרי הורמוז. כידוע, איראן תקפה את הספינות המסחריות בעת שיטו בנתיב שיט בינלאומי, במהלך שתואר על ידי הממשל האמריקני כ"בלתי מוצדק, מסוכן והפרה ברורה של הפסקת האש". "נסב מחיר כבד לאיראן" בהודעה הרשמית של פיקוד המרכז נכתב כי "התקיפות האמריקאיות הן תגובה למתקפות האיראניות נגד שלוש ספינות מסחריות שעברו במצרי הורמוז. התוקפנות שהפגינה איראן הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת, ומהווה הפרה ברורה של הפסקת האש". "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 הפיקוד הבהיר כי המטרה היא "להסב לאיראן מחיר כבד על כך שתקפה כלי שיט מסחריים המאוישים בידי אזרחים חפים מפשע, אשר שטו בנתיב שיט בינלאומי". המסר האמריקני ברור: ארצות הברית לא תעמוד מנגד בעת שאיראן מפריעה לחופש השיט הבינלאומי. כפי שדיווחנו קודם לכן, משמרות המהפכה תקפו היום ספינות נוספות במצרי הורמוז. התקיפות החוזרות והנשנות הובילו את הממשל האמריקני להחליט על תגובה צבאית מיידית. הסנקציות חוזרות במקביל לתקיפות הצבאיות, הודיע משרד האוצר האמריקני כי ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני. בהודעה רשמית נכתב כי "כפי שהנשיא טראמפ והממשל אישרו שוב ושוב, מזכר ההבנות בתוקף בהתבסס לחלוטין על ביצועים מצד איראן". משרד האוצר הבהיר: "פעולותיה של איראן במצר היו בלתי מקובלות לחלוטין על ארצות הברית ויגררו השלכות. אנשי המשא ומתן שלנו ממשיכים לעבוד בתום לב לקראת הסכם סופי". בכך, הממשל מחזיר לאחור את ההטבות שהעניק לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש.

הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

דקות לאחר ההודעה האמריקנית, מחירי הנפט החלו לזנק בשווקים העולמיים. המשקיעים חוששים מהסלמה נוספת באזור, שעלולה להשפיע על אספקת הנפט העולמית דרך מצרי הורמוז - נתיב השיט החיוני שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

כזכור, הנשיא טראמפ הבהיר לאחרונה כי "או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה - וזה לא יהיה כזה קשה לסיים את העבודה שם". הנשיא הוסיף כי "האיראנים יודעים שאני יכול להעלים להם את כל תחנות הכוח עד אחר הצהריים".

איראן: "ממלאים אחר התחייבויות"

דובר משרד החוץ האיראני מסר תגובה צוננה למדי לפעולות האמריקניות. לדבריו, "ספינות שמשתמשות בנתיבים לא מאושרים על ידי איראן עומדות בפני סיכונים ומפריעות לאיראן לנהל את התנועה במצר הורמוז".

הדובר הוסיף כי "איראן ממלאת אחר ההתחייבויות שלה במזכר ההבנות לגבי הצעדים הנדרשים במצרי הורמוז". התגובה האיראנית משקפת את הפער העמוק בין הגרסאות של שני הצדדים לגבי האירועים במצר.

תקיפות ישראליות בלבנון

במקביל לאירועים במפרץ הפרסי, דיווחו מקורים לבנוניים כי כלי טיס ישראליים ביצעו שתי תקיפות אוויריות בין העיירות בית יאחון וברעשית בדרום לבנון. התקיפות מצטרפות לשורת פעולות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה.