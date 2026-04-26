מג'קסון ועד טראמפ: זה המלון שבו נורו שני נשיאי ארצות הברית

האירוע הדרמטי שהתרחש הלילה (מוצאי שבת) במלון וושינגטון הילטון, בו נורו יריות במהלך ארוחת הכתבים השנתית והנשיא טראמפ פונה במהירות, מעלה זיכרון היסטורי מצמרר: זהו בדיוק אותו מלון בו נורה הנשיא רונלד רייגן ב-30 במרץ 1981, באחד מניסיונות ההתנקשות המתועדים ביותר בהיסטוריה האמריקנית.

על פי הדיווחים, יורה חמוש הסתער על נקודת הביטחון במלון כשהוא נושא מספר כלי נשק. השירות החשאי פעל במהירות ונטרל את המאיים, אך לא לפני שנורו מספר יריות. שוטר אחד נפצע אך ניצל בזכות אפוד חסין כדורים מתקדם. הנשיא טראמפ והגברת הראשונה פונו מיד מהמקום ולא נפגעו.

רייגן במלון הילטון: 1.7 שניות שכמעט שינו את ההיסטוריה

ב-30 במרץ 1981, בצאתו של הנשיא רונלד רייגן מאותו מלון וושינגטון הילטון לאחר נאום, ירה לעברו ג'ון הינקלי הבן שש יריות בתוך 1.7 שניות בלבד. הינקלי, צעיר מעורער בנפשו, ביקש להרשים את השחקנית ג'ודי פוסטר באמצעות "מעשה היסטורי".

כדור אחד ניתז משריון הלימוזינה וחדר לגופו של רייגן מתחת לבית השחי, כשהוא נעצר במרחק של פחות מאינץ' אחד מלבו. הדובר ג'יימס בריידי נפצע אנושות ונותר משותק לכל ימי חייו. רייגן, למרות הכאב העז, נכנס לבית החולים על רגליו ואף התבדח עם רופאיו: "אני מקווה שכולכם רפובליקנים". הוא היה הנשיא המכהן הראשון ששרד פגיעת ירי ישירה.

המאה ה-19: כשהנשקים כשלו והמקל ניצח

ההיסטוריה של ניסיונות התנקשות בנשיאי ארצות הברית מתחילה כבר במאה ה-19. הנשיא אנדרו ג'קסון היה הראשון שעמד בפני ניסיון כזה ב-1835, כאשר צבעי מובטל בשם ריצ'רד לורנס ירה לעברו בשני אקדחים שונים מטווח קצר. באופן מופלא, שני הנשקים כשלו. ג'קסון הזקן, שהיה ידוע במזגו החם, תקף את המתנקש במקל ההליכה שלו עד שהשתלטו עליו.

אברהם לינקולן היה הנשיא הראשון שנרצח בפועל. ב-14 באפריל 1865, בשלהי מלחמת האזרחים, נורה לינקולן בראשו על ידי השחקן ג'ון וילקס בות' בתיאטרון פורד. בות', תומך הקונפדרציה, ביקש לנקום על תבוסת הדרום ועל ביטול העבדות.

ג'יימס גרפילד כיהן 200 ימים בלבד לפני שנורה בתחנת רכבת ב-1881 על ידי צ'ארלס גיטו, עורך דין מתוסכל שחשב שמגיע לו מינוי פוליטי. גרפילד לא מת מהירי עצמו, אלא מזיהומים שנגרמו על ידי רופאיו; הוא נפטר כעבור כחודשיים.

המאה ה-20: אנרכיזם, מלחמה קרה ונחישות ברזל

ויליאם מקינלי נורה ב-1901 במהלך תערוכה בבאפלו על ידי האנרכיסט לאון צ'ולגוש. מקינלי מת מפצעיו שמונה ימים לאחר מכן, אירוע שהוביל את השירות החשאי לקבל אחריות רשמית על הגנת הנשיא.

תיאודור רוזוולט הפגין נחישות יוצאת דופן ב-1912, כאשר נורה בחזהו לפני נאום בעת שהתמודד לקדנציה נוספת. הכדור נבלם על ידי נרתיק משקפיים וערימת דפים, ורוזוולט המשיך לנאום במשך 90 דקות כשהוא מדמם לפני שפנה לטיפול.

פרנקלין דלאנו רוזוולט ניצל ב-1933 לפני השבעתו, כאשר ג'וזפה זרגרה ירה לעברו במיאמי. הכדור החטיא את רוזוולט אך הרג את ראש עיריית שיקגו, אנתוני צ'רמאק. הארי טרומן שרד ב-1950 ניסיון פריצה ל"בלייר האוס" על ידי לאומנים פורטו-ריקנים, במהלכו נהרג מתנקש אחד ושוטר קיפח את חייו.

הרצח שזעזע את העולם היה זה של ג'ון פ. קנדי ב-1963. קנדי נורה למוות בדאלאס בעת שנסע במכונית פתוחה. לי הארווי אוסוואלד נעצר כחשוד המרכזי, אך נרצח יומיים לאחר מכן, מה שהזין אינספור תיאוריות קונספירציה. ג'רלד פורד שרד ב-1975 שני ניסיונות התנקשות נפרדים בתוך פחות מחודש, שניהם בוצעו על ידי נשים בקליפורניה.

המאה ה-21: איומים חדשים, אותה סכנה

ברק אובמה התמודד עם מספר מזימות במהלך כהונתו. ב-2009 נחשף ניסיון דקירה בטורקיה; ב-2011 ירה אוסקר רמירו אורטגה-הרננדז על הבית הלבן ופגע בחלון; וב-2018 נשלח לביתו מטען צינור בדואר שיורט. רוב האיומים הגיעו על רקע אידאולוגיה גזענית או מחלות נפש.

ג'ו ביידן התמודד ב-2023 עם ניסיון התנקשות מודרני, כאשר סאי וארשית קנדולה בן ה-19 התנגש עם משאית במחסומי הבית הלבן. בחיפוש נמצא דגל נאצי, והחשוד הודה כי כוונתו הייתה לרצוח את הנשיא ולהשתלט על השלטון.

טראמפ: "זה לא הפעם הראשונה"

במסיבת העיתונאים שקיים אמש לאחר האירוע, הודה הנשיא טראמפ לכוחות הביטחון שפעלו במהירות. "זה היה אירוע מאוד לא צפוי, אך השירות החשאי ורשויות אכיפת החוק פעלו בצורה מדהימה", מסר. "האירוע הזה הוקדש לחופש הביטוי והיה אמור לאחד חברים משתי המפלגות יחד עם אנשי התקשורת".

בהתייחסו לשוטר שנפצע, ציין הנשיא: "שוטר אחד נורה, אך ניצל בזכות אפוד חסין כדורים איכותי. הוא נורה מטווח קצר מאוד בנשק חזק, והאפוד עשה את עבודתו. שוחחתי איתו והוא במצב טוב ובמורל גבוה".

כאשר נשאל על קשר אפשרי לאיראן, השיב טראמפ: "אי אפשר לדעת כרגע אם זה קשור לאיראן". יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמה המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שטראמפ ביטל את נסיעת שליחיו למו"מ עם טהרן.

ההיסטוריה הנשיאותית של ארה"ב רצופה במתח שבין נגישות הציבור לנשיא לבין הצורך באבטחה הרמטית. מאז רצח קנדי והפציעה הקשה של רייגן, רמת האבטחה הועלתה לרמה חסרת תקדים. אך כפי שמלמד האירוע האחרון במלון הילטון, המוטיבציה של יחידים לפגוע בסמל השלטון נותרת איום מתמיד.