נפתלי בנט, ירון זליכה ( צילום: תומר נויברג, צפריר אביב/Flash90 )

פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית והחשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, פתח אתמול (שני) בהתקפה חריפה כפולה: גם כלפי התוכנית הכלכלית שהציג נפתלי בנט, וגם כלפי מדיניות משרד האוצר הנוכחי. בראיון לתקשורת הכללית האשים זליכה את בנט בהעתקת רכיבים מרכזיים מהמצע הכלכלי שלו, תוך שהוא מזהיר: "הוא לקח לי מצביעים, נכנס לממשלה ועשה בדיוק ההפך".

זליכה, שמפלגתו נאבקת לעבור את אחוז החסימה בסקרים למרות שיוקר המחיה נחשב לנושא המטריד ביותר את הציבור, מצביע על כישלון כפול: גם של משרד האוצר שמקצץ בתקציב הביטחון במקום להתעמת עם המונופולים, וגם של בנט שלדבריו מציג תוכניות יפות אך עושה את ההפך כשמגיע לביצוע. "חסרים מאות מיליארדים לצבא" זליכה התייחס לדבריו המדאיגים של מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם, שהושמעו בכנס הרצליה. ברעם האשים את אגף התקציבים באוצר בכך שהוא מתייחס למציאות המלחמתית כאל "אירוע חשבוני חולף" ובכך מסכן את בניין הכוח ארוך הטווח של צה"ל. טהרן מודיעה: אירופה לא מוזמנת להלוויה - 'בחרתם בצד הלא נכון' אליהו לוי | 10:46 "אני מסכים עם כל מילה של המנכ"ל", הצהיר זליכה. "לאורך עשור ומחצה לפני ה-7 באוקטובר, הצבא צומצם בצורה מסוכנת. נתח ההוצאה הלאומית לביטחון קוצץ מ-7% מההכנסה הלאומית ל-5% בלבד. מדובר בפער של 40 מיליארד שקלים בשנה. כשמכפילים את זה לאורך שנים, מבינים שחסרים לנו מאות מיליארדי שקלים להתעצמות". לדבריו, התוצאה המעשית של הקיצוץ הייתה דרמטית: "סגרו חמש או שש אוגדות, וצמצמו חצי מצי הטנקים שלנו. אנחנו חייבים לחזור ולבנות צבא גדול". זליכה הבהיר כי שורש הבעיה אינו ביטחוני אלא כלכלי: "האוצר מוביל צמצום מסוכן בביטחון כי הוא לא רוצה לנקוט את הצעדים הנכונים בכלכלה – צעדים שהיו מייצרים תקציבים גדולים בהרבה גם לביטחון, וגם לבריאות, לחינוך ולרווחה".

אמיר ברעם ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

"בנט מעתיק ועושה את ההפך"

כשנשאל על התוכנית הכלכלית שהציג אתמול נפתלי בנט – הכוללת פירוק מונופולים, הורדת מחירים ב-30% וחיסכון של אלפי שקלים למשפחה – זליכה לא חסך בביקורת חריפה.

"זו לא הפעם הראשונה שבנט מעתיק רכיבים גדולים מהתוכניות הכלכליות שלי", האשים זליכה. "מצידי שיעתיק הכל, הבעיה היא הביצוע. גם בבחירות הקודמות הוא העתיק מהמצע שלי, פנה ישירות לבוחרים שלי ואמר להם: 'אני אהיה ראש ממשלה ואעשה את זה בעצמי'. הוא נכנס לממשלה, ישב בכיסא ראש הממשלה, ועשה בדיוק ההפך. יש גבול כמה פעמים אפשר לרמות את הציבור ולהוליך אותו שולל".

זליכה אף עקץ את הדמויות שעומדות מאחורי התוכנית של בנט: "מי שהכין לו את התוכניות האלה הוא מנכ"ל שטראוס לשעבר, גדי לסין. מי שהשקה אותנו הוא זה שירפא אותנו? הציבור לא קונה את זה".

"האוצר פוחד להתעמת עם הבנקים"

זליכה הסביר מדוע לדעתו משרד האוצר נמנע מלנקוט בצעדים הדרושים: "הכסף הגדול נמצא במאבק ביוקר המחיה, אבל באוצר מעדיפים לחבק את המונופולים, הבנקים והיבואנים ולא להתעמת איתם. בגלל שאין להם כסף, הם מקצצים בביטחון".

לדבריו, מדובר בבחירה מודעת של משרד האוצר להימנע מעימות עם בעלי ההון החזקים במשק, ובמקום זאת לקצץ בתחומים קריטיים כמו ביטחון, בריאות וחינוך. "הצעדים הנכונים בכלכלה היו מייצרים תקציבים גדולים בהרבה", הדגיש זליכה.

משרד האוצר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"התקשורת מחרימה אותי"

למרות שיוקר המחיה נחשב לנושא המטריד ביותר את האזרח הישראלי, המפלגה הכלכלית עדיין לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים. זליכה בטוח שהסיבה לכך היא החלטה מודעת של כלי התקשורת המרכזיים.

"אנחנו מפלגה אמיתית עם בסיס אלקטורלי שהולך וצומח מדי שבוע, כרגע אנחנו עומדים על סביב שלושה מנדטים", מסר זליכה. "למה זה לא מתורגם ליותר? כי יש גורמים חזקים בתקשורת הישראלית שמצדדים בבעלי ההון ששולטים במשק ובכלי התקשורת, והם פשוט לא מאפשרים לי במה. בחודש האחרון זה ראיון הרדיו היחיד שקיבלתי".

למרות זאת, זליכה שומר על אופטימיות ומצביע על זירת הרשתות החברתיות: "אנחנו חורשים את הארץ כבר חמש שנים והגענו לחשיפה של כמעט 400 אלף עוקבים ברשתות – זה רייטינג שגדול מהערוצים המובילים יחד. יש לנו עוד ארבעה חודשים עד הבחירות. גדי איזנקוט עלה בזמנו מ-5 מנדטים ל-20 בכמה חודשים, ואני צריך לעלות משלושה לארבעה מנדטים".

"לא מצאתי שותפים אמיתיים"

בתשובה לשאלה האם הוא מנהל מגעים לחיבורים פוליטיים עם דמויות כמו בני גנץ או דדי שמחי, הבהיר זליכה כי לא מצא שותפים אמיתיים לדרך.

"עשיתי מאמצים כבירים לחבור לאישים האלה ולנוספים, אבל למרבה הצער לא מצאתי שפה משותפת בנושאים שמעניינים אותי", מסר זליכה. "הורדת יוקר המחיה היא שליחות חיי. אני לא יכול לחבור לאנשים שמגלגלים עיניים בכל פעם שאני מדבר איתם על המחירים בסופר, אנשים שהנושא הכלכלי פשוט לא מעניין אותם".

זליכה חתם את דבריו בהבהרה: "לא אעשה שקר לעצמי או לבוחרים שלי – רק אם אמצא שותף נאמן לדרך הזו, אחבור אליו בשמחה". המסר ברור: המפלגה הכלכלית תמשיך לפעול באופן עצמאי כל עוד לא ימצא שותף אמיתי למאבק ביוקר המחיה.