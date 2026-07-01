מליאת הכנסת אישרה אתמול (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק מניעת רעש בלתי סביר של המואזין, שיזם יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית). ההצבעה, שהסתיימה ברוב של 50 תומכים מול 36 מתנגדים, חשפה דינמיקה פוליטית מורכבת בין המפלגות החרדיות והערביות - כאשר הדרמה האמיתית התרחשה מאחורי הקלעים.

בעוד סיעת ש"ס הצביעה בעד החוק, כפי שעשתה ביוזמות דומות בעבר, חברי יהדות התורה בחרו להיעדר כליל מאולם המליאה. היעדרות זו אינה מקרית - היא חלק מהבנות מוקדמות שגובשו בין החרדים למפלגות הערביות, בעיקר לקראת ההצבעה הצפויה על חוק יסוד לימוד התורה.

הצעת החוק קובעת כי לא ניתן יהיה להקים או להפעיל מערכת כריזה במסגד ללא היתר מתאים. בנוסף, תינתן לשוטרים סמכות להיכנס למקום שבו מתבצעת לכאורה עבירה כדי להפסיק את הפעלת מערכת הכריזה, ובמקרה של הפרה מתמשכת אף להחרים את הציוד.

עוד נקבע כי הפעלת מערכת כריזה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים, ואילו הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים.

ציר גפני-טיבי: הדיל שמאחורי ההצבעה

על פי ההבנות שגובשו, בתמורה לאי-תמיכת החרדים בחוק המואזין - ואף הורדתו מסדר היום בשלבים קודמים - חברי המפלגות הערביות צפויים להיעדר או לקזז את כוחם בהצבעות הרגישות לציבור החרדי. המהלך נועד להפחית את משקלה של האופוזיציה בהצבעות קריטיות.

ההבנות הללו משקפות את הפרגמטיות הפוליטית המאפיינת את הזירה הפרלמנטרית, כאשר כל צד מבקש לקדם את האינטרסים שלו באמצעות הסכמים חוצי-מחנות. יצוין כי בעבר כבר נרקמו קשרים דומים בין חברי כנסת חרדים וערבים בנושאים שונים.

ש"ס: המשכיות מדינית

בסיעת ש"ס הבהירו מראש כי יצביעו בעד החוק, תוך שמירה על עמדה עקבית שהמפלגה נוקטת זה שנים. כבר בשנת 2017 תמכה ש"ס ביוזמות דומות, מתוך תפיסה שהחוק אינו פוגע בחופש הדת אלא מסדיר את נושא הרעש באופן כללי.

הצבעתם של חברי הכנסת מש"ס, לצד תמיכתם של חברי סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה, עוררה זעם רב בקרב חברי הכנסת של סיעת רע"ם. יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, תקף בחריפות את ההחלטה ואמר: "ההחלטה של ש״ס לתמוך בחוק היא מאכזבת מאוד ומגונה. ציפינו ממפלגה דתית לנהוג ברוח הפסוק 'וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִּלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם'".

תוכן החוק: מנגנון רישוי ואכיפה

הצעת החוק, שהוגשה על ידי ח"כ צביקה פוגל, קובעת כי לא ניתן יהיה להקים או להפעיל מערכת כריזה במסגד ללא היתר מתאים. בנוסף, תינתן לשוטרים סמכות להיכנס למקום שבו מתבצעת לכאורה עבירה כדי להפסיק את הפעלת מערכת הכריזה, ובמקרה של הפרה מתמשכת אף להחרים את הציוד.

עוד נקבע כי הפעלת מערכת כריזה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים, ואילו הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים. הקנסות יועברו לקרן החילוט.

בניגוד להצעות חוק קודמות שהתמקדו בהגבלת שעות הפעלת מערכות כריזה בלבד, הצעת החוק הנוכחית קובעת מנגנון רישוי ופיקוח מסודר, מטילה אחריות אישית ברורה על הגורם המפעיל ומחזקת באופן משמעותי את סמכויות האכיפה והענישה.