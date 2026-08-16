בבלי
לאחר מעצר ממושך

בחור הישיבה יוסף לוי שוחרר מכלא 10 - כך קיבלו את פניו

יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', יצא לחופשי הבוקר לאחר שלושה חודשי מעצר • אביו שהה במאהל מחאה ליד הכלא במשך 42 ימים • בני הישיבה קיבלו אותו בשמחה ובריקודים

קבלת הפנים ליד כלא 10 (צילום: דוד קשת)

הבוקר (יום ראשון) שוחרר מבית הכלא הצבאי הבחור יוסף לוי, תלמיד בישיבת 'פאר יוסף', לאחר שלושה חודשי מעצר.

הבחור נעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים, כאשר כוחות ביטחון הגיעו למקום ולקחו אותו למעצר. המעצר עורר תגובות חריפות בציבור החרדי, והוביל למחאות והפגנות במקומות שונים ברחבי הארץ בימים שלאחר מכן.

מעצרו של הבחור זכה לתשומת לב ציבורית רבה, בין היתר בשל מחאתו הנחושה של אביו. האב הקים מאהל מחאה בסמוך לכלא, שם שהה במשך 42 ימים רצופים במסירות, תוך שהוא דורש את שחרור בנו ולא חזר לביתו במשך כל התקופה.

עם צאתו לחירות הבוקר, התקבל הבחור בשמחה רבה על ידי משפחתו, רבני הישיבה וחבריו ללימוד. בסמוך לשערי בית הכלא פרצו הנוכחים בשירה וריקודים נרגשים לכבוד התורה. לאחר מכן המשיכו בני המשפחה והחברים לחגיגת הודיה מרכזית.

כלא 10יוסף לויישיבת פאר יוסף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר