הבוקר (יום ראשון) שוחרר מבית הכלא הצבאי כלא 10 הבחור יוסף לוי, תלמיד בישיבת 'פאר יוסף', לאחר שלושה חודשי מעצר.

הבחור נעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים, כאשר כוחות ביטחון הגיעו למקום ולקחו אותו למעצר. המעצר עורר תגובות חריפות בציבור החרדי, והוביל למחאות והפגנות במקומות שונים ברחבי הארץ בימים שלאחר מכן.

מעצרו של הבחור זכה לתשומת לב ציבורית רבה, בין היתר בשל מחאתו הנחושה של אביו. האב הקים מאהל מחאה בסמוך לכלא, שם שהה במשך 42 ימים רצופים במסירות, תוך שהוא דורש את שחרור בנו ולא חזר לביתו במשך כל התקופה.

עם צאתו לחירות הבוקר, התקבל הבחור בשמחה רבה על ידי משפחתו, רבני הישיבה וחבריו ללימוד. בסמוך לשערי בית הכלא פרצו הנוכחים בשירה וריקודים נרגשים לכבוד התורה. לאחר מכן המשיכו בני המשפחה והחברים לחגיגת הודיה מרכזית.