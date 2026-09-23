נשיא ארגנטינה קיבל פרס 'אוהב ישראל' בישיבת דרכי תורה

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ביקר ביום שלישי בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק, במסגרת שהותו בארצות הברית לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם. במהלך הביקור נשא הנשיא דברים בפני תלמידי הישיבה, ובסיום הוענק לו על ידי הנהלת המוסד פרס "אוהב ישראל" כהוקרה על עמדתו התומכת בישראל ובעם היהודי.

הביקור בישיבה נערך כחלק מלוח הזמנים של מיליי בניו יורק, שאליה הגיע לקראת נאומו בפני העצרת הכללית של האו"ם. על פי לוח הזמנים שפורסם, ביום רביעי צפוי הנשיא לנאום בפני העצרת הכללית, ובהמשך היום הוא אמור להשתתף בכנס בנושא ערכים מערביים, חירות כלכלית וביטחון אסטרטגי.

בהמשך היום צפוי מיליי להיפגש עם אנשי עסקים, ולסיים את יומו בפגישה עם המשפיע החב"די הרב סימון ג'ייקובסון. הנשיא הארגנטינאי ידוע בקשר העמוק שלו לטקסטים מקראיים, כפי שהתבטא בראיון שנתן לאחרונה לכלי התקשורת הצרפתי LCI.

בראיון ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובמיוחד מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי בראיון.

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הנשיא תיאר בראיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. "אלה שני אחים, משה ואהרון, שעמדו מול פרעה – המקביל לארצות הברית, לרוסיה או לסין של היום – והם הצליחו לשחרר את עמם", סיפר מיליי.

בהמשך ביקורו בניו יורק צפויה להיערך פגישה בין מיליי לראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה מתוכננת ליום חמישי, לאחר נאומו של נשיא ארגנטינה באו"ם. על פי לוח הזמנים הרשמי, בשעה 17:00 צפויה להתקיים פגישה בין מיליי לנתניהו, ולאחר מכן, בשעה 17:30, צפוי מיליי להשתתף במפגש מנהיגי אמריקה הלטינית לצד ראש הממשלה.