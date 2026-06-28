פרשת שחיתות חמורה: סגן ראש העיר מואשם במרמה והפרת אמונים

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד נועם ששון, סגן ראש עיריית באר יעקב, ושישה נאשמים נוספים בפרשת שחיתות ציבורית רחבת היקף. כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אלחנן דרייפוס מפרקליטות מחוז מרכז, מפרט שורה של עבירות על טוהר המידות שבוצעו לכאורה על ידי ששון בתקופת כהונתו כמחזיק תיק ההנדסה במועצה.

לפי האישומים, ששון ניצל את מעמדו ותפקידו כדי להטות מכרזים ולקדם אינטרסים כלכליים של מקורביו בניגוד חריף לכללי ניגוד העניינים.

בלב הפרשה עומד קשר עם גיורא שבתאי, שזכה במרמה בחוזים לשיפוץ מוסדות חינוך בעיר בסכום שעולה על מיליון שקלים. על פי הטענות, ששון פעל כדי להבטיח את זכייתו של שבתאי, ובכך היו מעורבים גם עבירות הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של מיליוני שקלים.

באישום נוסף, ששון מואשם בסיוע לחבר ילדות נוסף לזכות במכרז שיפוצים קטן יותר במועצה, תוך ניצול תפקידו הציבורי.

עם זאת, הפרשה החמורה ביותר נוגעת למכרז הסעות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקלים, שבו זכה לכאורה ששון יחד עם שותפו העסקי והקבלן אליהו דאואן. השניים פעלו לכאורה להונות את הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים, כאשר פירקו את השותפות ביניהם בקרקע באופן פורמלי בלבד כדי לעקוף את הפסילה, בעוד שבפועל המשיכו לנהל אותה כשותפים לכל דבר.

כתב האישום חושף גם התנהלות אגרסיבית מצד סגן ראש העירייה במהלך החקירה, כאשר על פי הנטען הגיע לבניין המועצה והטריד את מהנדסת המועצה בצעקות וקללות על רקע עדותה במשטרה.

נועם ששון עומד כעת בפני אישומים בגין מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר, וכן איומים והטרדת עדה. התיק כולו נחקר על ידי יחידת להב 433 של משטרת ישראל, ויתר הנאשמים בפרשה יתמודדו גם הם עם אישומים הנוגעים לקבלת דבר במרמה, תיווך בשוחד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

מעו"ד אייל בסרגליק, שמייצג את נועם ששון, נמסר: "דומה שהפרקליטות אינה יכולה לוותר על התזה השגויה שלה ולפיה אמירות של אנשים מייצרות עננת עבירה. אלא שלכתב אישום וניהולו נדרשות ראיות ואלו אין בתיק כנגד מרשנו וגם לא היו בשלב החקירות. אנו בטוחים שהתיק יסתיים בלא כלום וחפותו של מרשנו תוכח".