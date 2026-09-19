תשעה אזרחים ישראלים נעצרו השבוע בטורקיה במסגרת מבצע אכיפה נרחב שניהלו במשותף משטרת טורקיה, ארגון המודיעין הלאומי הטורקי והאינטרפול. החשד: הפעלת רשת הונאה בין-לאומית שפעלה במשך כעשור במספר מדינות.

כוחות הביטחון הטורקיים פשטו על מאות כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה שבדרום-מערב המדינה, ופירקו רשת שהוגדרה על ידם כ"אימפריית הונאה". היקף הנזק מוערך בכ-266 מיליון דולר, וסך העצורים במבצע עומד על למעלה מ-200 חשודים.

משרד התובע הציבורי הראשי באיסטנבול פרסם הודעה רשמית שבה תיאר את ראשי הרשת כ"ברוני הונאה ישראלים", אשר מינו מנהלי פעילות ברחבי העולם, הקימו חברות פיקטיביות והונו את כספי המשקיעים.

זהויות בדויות ובדיקות פוליגרף

על פי ממצאי החקירה, מוקדי השירות של הרשת גייסו עובדים דוברי מגוון שפות – ביניהן יפנית, הינדית, צרפתית וספרדית. המוקדים פעלו תחת מעטה של "חברות קש", והעובדים חולקו לשני תפקידים: "סוכני המרה" שתפקידם למשוך לקוחות ראשוניים, ו"סוכני שימור" שתפקידם לשכנע אותם להשקיע סכומים נוספים.

הקורבנות שוכנעו להעביר כספים לפלטפורמות השקעה שנשלטו על ידי הרשת. לאחר ההשקעה הראשונית, הוצגו בפניהם רווחים מזויפים שהניעו אותם להזרים פנימה סכומים גדולים יותר. הכספים הועברו לחשבונות בנק במקלטי מס ולארנקי קריפטו, ורבים מהקורבנות איבדו עשרות ואף מאות אלפי דולרים.

התחקיר הטורקי חושף פרטים על אופן הכשרת העובדים: עם קליטתם בארגון, הם נדרשו לבנות לעצמם זהויות בדויות וקורות חיים שקריים – לעיתים תוך התחזות לבוגרי אוניברסיטאות יוקרתיות. כדי למנוע חדירה של סמויים, כלל העובדים אולצו לעבור בדיקות פוליגרף שנועדו לשלול קשר לגופי אכיפת חוק וביטחון.

איסור מוחלט על דיבור עברית

מפרטי החקירה עולה כי הרשת פעלה תחת כללים נוקשים. הוטל איסור מוחלט על העובדים לדבר עברית בתוך כותלי המשרדים בטורקיה. יתרה מכך, מנהלי הארגון הורו מפורשות שלא לפנות בשום אופן לאזרחים ישראלים או אמריקנים, ככל הנראה כדי להימנע מחיכוך עם רשויות האכיפה המחמירות במדינות אלו.

במקום זאת, הרשת מיקדה את מאמצי ההונאה שלה באזרחי מלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, סין, שווייץ, שוודיה, בלגיה וקוריאה הדרומית.

אחד החשודים המרכזיים בפרשה זוהה על ידי הרשויות הטורקיות כאזרח ישראלי המחזיק גם בדרכון פורטוגלי. במערכת הביטחון הטורקית מציינים כי בתקופה האחרונה ניכרת מגמה של העתקת מוקדי שירות פליליים מישראל לטורקיה, מגמה שהתגברה בצל המתיחות המדינית בין שתי המדינות.

החקירה המסועפת באיסטנבול עדיין בעיצומה. הרשויות פועלות כעת לאתר את נתיבי הלבנת ההון ולמפות את מלוא היקף הפעילות. יובהר כי כל 200 העצורים בפרשה, בהם הישראלים, עומדים בחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתם.

בדוברות משרד החוץ אישרו את הידיעה ומסרו: "אתמול התקבלו דיווחים על מעצרם של מספר אזרחים ישראלים בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית, ככל הנראה כחלק מגל מעצרים רחב יותר. משרד החוץ מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות".