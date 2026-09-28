המשטרה פתחה ביום שני בבדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות נגד מיכה לייקין-אבני, בעקבות התבטאות שהשמיע במהלך שידור בערוץ 14. לייקין-אבני טען בשידור כי רופאים ואחיות ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים, וכי מקרים מסוג זה מושתקים.

במהלך השידור שעורר סערה ציבורית, אמר לייקין-אבני: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום".

בשלב זה נפתחה בדיקה פלילית ולא חקירה פלילית, והמשטרה נדרשת לבחון את ההתבטאות ואת הנסיבות שבהן נאמרה, בטרם תוחלט החלטה על המשך הטיפול בעניין.