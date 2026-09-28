בבלי
ערוץ 14

המשטרה פתחה בבדיקה נגד פאנליסט ערוץ 14 בחשד להסתה

בעקבות אמירה בשידור לפיה רופאים ואחיות ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים, נפתחה בדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות נגד מיכה לייקין-אבני

ערוץ 14 (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

המשטרה פתחה ביום שני בבדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות נגד מיכה לייקין-אבני, בעקבות התבטאות שהשמיע במהלך שידור בערוץ 14. לייקין-אבני טען בשידור כי רופאים ואחיות ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים, וכי מקרים מסוג זה מושתקים.

במהלך השידור שעורר סערה ציבורית, אמר לייקין-אבני: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום".

בשלב זה נפתחה בדיקה פלילית ולא חקירה פלילית, והמשטרה נדרשת לבחון את ההתבטאות ואת הנסיבות שבהן נאמרה, בטרם תוחלט החלטה על המשך הטיפול בעניין.

גלי בהרב-מיארהערוץ 14בבליהסתה לגזענותמיכה לייקין-אבני

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