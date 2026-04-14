חיזבאללה מאיים בחטיפות בעוד השיחות עם ישראל נפתחות

טראמפ ומרקו רוביו ( צילום: הבית הלבן )

בפעם הראשונה מאז שנות ה-80, שגרירי ישראל ולבנון התיישבו הערב (שלישי) בוושינגטון למשא ומתן מדיני גלוי - מהלך היסטורי שמתרחש בחסות אמריקנית אך מלווה בספקנות ישראלית ובאיומים חריפים מצד חיזבאללה. בעוד הדיפלומטים מנסים לגבש מסגרת לשלום, בשטח נמשכת הפעילות הצבאית הישראלית נגד ארגון הטרור, ואזעקות נשמעו בצפון במקביל לפתיחת השיחות.

השיחות, שמתקיימות במשרד החוץ האמריקני, מובלות על ידי שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד. את הצד האמריקני מייצגים שגריר ארה"ב בלבנון מישל עיסא ומייק נידהאם ממשרד החוץ. על פי הנמסר, צה"ל נמנע מתקיפות בעומק לבנון ובביירות ברקע קיום השיחות, אך הבהיר כי הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה תימשך כסדרה לאורך כל תקופת המשא ומתן. "נחטוף חיילי אויב": חיזבאללה דוחה את השיחות מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הגיב בחריפות למהלך המדיני והצהיר כי "אנחנו דוחים משא ומתן עם ישראל. המשא ומתן הוא סדרה של ויתורים מיותרים". קאסם הוסיף איום ישיר ומדאיג: "כאשר תגיע ההזדמנות, נחטוף חיילי אויב" - הצהרה שמעלה חששות בירושלים לגבי כוונות הארגון האמיתיות. במקביל לדברי קאסם, התגברו חילופי האש בצפון. אזעקות נשמעו בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל בעקבות פגיעת כטב"ם בנהריה - תזכורת מוחשית לכך שהאיום מצד חיזבאללה נותר קיים גם בעת ניהול שיחות מדיניות. צה"ל אף הזהיר היום כי ייתכן ירי מוגבר משטח לבנון בימים הקרובים, במיקוד למרחב הצפון.

רוביו: "העם הלבנוני קורבן של איראן"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, העניק רוח גבית לשיחות ותקף את המעורבות האיראנית באזור. בפתח המפגש הצהיר רוביו כי "העם הלבנוני הוא קורבן של התוקפנות של איראן וזה צריך להסתיים". הוא הדגיש כי מדובר בתהליך מורכב וציין: "זה ייקח זמן, אבל אנו מאמינים שזה יצליח".

לדברי רוביו, המטרה היא לגבש "מסגרת לשלום קבוע ובר קיימא - שניתן יהיה לפתח כדי שתושבי ישראל יוכלו לחיות בשלום ותושבי לבנון יוכלו לחיות בשגשוג". גם נשיא לבנון, ז'וזף עאון, הביע תקווה זהירה וציין כי "אני מקווה שהפגישה בוושינגטון הערב תסמן את תחילת הסוף לסבלו של העם הלבנוני".

יצוין כי רוביו, הנחשב לתומך נאמן של ישראל, נמצא בתחרות פנימית עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס על היורש הפוטנציאלי של טראמפ ב-2028. הצלחת המהלך המדיני עשויה לחזק את מעמדו הפוליטי של רוביו בזירה הרפובליקנית.