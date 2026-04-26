גולן עוזב את נתניהו אחרי עשור • מצטרף לכוורת של בן גביר

יועצו ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עופר גולן, שהודיע לפני תקופה על סיום תפקידו לאחר כעשור בלשכת ראש הממשלה, מצטרף היום (ראשון) למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר איתמר בן גביר. גולן ינהל את מערך האסטרטגיה בקמפיין.

ההודעה על ההצטרפות לבו גביר מגיעה שבועיים בלבד לאחר שגולן הודיע על סיום תפקידו בלשכת ראש הממשלה, לאחר כעשור של עבודה צמודה עם נתניהו. במהלך השנים שימש גולן כיועץ ודובר ראש הממשלה, ונחשב לאחד האנשים הקרובים והמשפיעים ביותר בסביבתו.

גולן, שניהל שש מערכות בחירות עבור הליכוד, ינהל את מערך האסטרטגיה של 'עוצמה יהודית'.

בהודעתו, הדגיש גולן את המשמעות הלאומית לדבריו של הצטרפותו. "מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה השנייה בגודלה במחנה הלאומי, והרביעית בגודלה בכנסת, שמייצגת ציבור עצום ומגוון מכל חלקי החברה הישראלית", מסר. "בתקופה רוויית אתגרים והזדמנויות זו, להצלחתה יש משמעות לאומית מכרעת".

הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51

גולן הוסיף והודה לשר בן גביר: "אני מודה לשר בן גביר על האמון ועל ההזדמנות לתרום מניסיוני וכישורי להצלחת המפלגה, שהיא הצלחת המחנה הלאומי כולו". בסיום דבריו, הוסיף: "אני עובר דירה אבל נשאר באותו הבניין".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על ההצטרפות: "אני מברך על הצטרפותו של עופר גולן שינהל את מערך האסטרטגיה של עוצמה יהודית", אמר בן גביר. "עופר מביא עמו ניסיון עשיר, הבנה עמוקה של הזירה הפוליטית והתקשורתית, ויכולות מוכחות בהובלת קמפיינים מנצחים בארץ ובעולם".

בן גביר הדגיש כי גולן "יחזק את המערך הקיים והנפלא של עוצמה יהודית", והוסיף: "בעזרת השם הוא יתרום רבות להובלת המפלגה למחוזות עוד יותר גבוהים, להמשך חיזוק המפלגה, להעמקת הקשר עם הציבור ולהובלת המסרים שלנו בנחישות, באחריות ובמקצועיות".

המעבר של גולן למשרד הביטחון הלאומי מהווה צעד נוסף בקריירה המקצועית שלו, כשהוא עובר מלשכת ראש הממשלה למשרד שמנוהל על ידי אחד השרים הבולטים בקואליציה.