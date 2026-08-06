חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע היום (יום ה') על התפטרותו מכהונתו בכנסת ועל עזיבת מפלגת יש עתיד. ההתפטרות מתווספת לשורת עזיבות שחלו במפלגה בחודשים האחרונים, בעת שהמפלגה נמצאת בירידה בסקרי הבחירות.

סגלוביץ', ששימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת השינוי, מסיים את כהונתו בכנסת בתקופה שבה מתנהל שיח פוליטי בדבר אפשרות שיצטרף לרשימה משותפת עם מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס, אולם החלטה סופית בנושא טרם התקבלה.

יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, פרסם תגובה להתפטרות וציין: "חברי יואב סגלוביץ' הודיע היום על סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ומקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק".

לפיד הוסיף כי "בזמן ממשלת השינוי פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל ואני מודה לו על כך", והודה לסגלוביץ' על תרומתו למפלגה ולמדינה תוך איחול הצלחה בהמשך דרכו.

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סגלוביץ' עצמו מסר: "היום הודעתי על התפטרותי מהכנסת, בה כיהנתי מטעם יש עתיד מאז שנת 2019. לאורך השנים הייתה לי הזכות להשפיע על נושאים הקרובים לליבי, הן כחבר כנסת והן כסגן השר לביטחון הפנים. אני מבקש להודות ליאיר לפיד, לחברי וחברות הכנסת ולפעילות ולפעילי המפלגה על השותפות, האמון והעבודה המשותפת למען מדינת ישראל. אני מאחל הצלחה רבה ליש עתיד ולמפלגת ביחד, שימשיכו לפעול בנחישות למען אזרחי מדינת ישראל".

במקומו של סגלוביץ' צפויה להיכנס לכנסת מיכל סלבני כבביה, שכיהנה בעבר כנציגת ההסתדרות הציונית מטעם יש עתיד.

שורת עזיבות במפלגה

עזיבתו של סגלוביץ' מצטרפת לשורה של פרישות ממפלגת יש עתיד בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים הודיע גם חבר הכנסת רון כץ על עזיבת הפוליטיקה, כאשר הוא מתכוון לפתוח משרד עורכי דין בפתח תקווה, עיר מגוריו. כץ צפוי לשתף פעולה עם חבר הכנסת לשעבר משה ארבל ממפלגת ש"ס, שאף הוא פרש לאחרונה מהפעילות הפוליטית.

גל הפרישות מתרחש על רקע ירידה ניכרת בסקרי דעת הקהל של מפלגת יש עתיד, כאשר המפלגה מתקשה לשמר את מעמדה כמפלגת האופוזיציה המובילה. בעקבות העזיבות, צפויים שינויים בהרכב הסיעה הפרלמנטרית ובמבנה הארגוני של המפלגה לקראת מערכת הבחירות הצפויה.