יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה התייחס בריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו. לדבריו, ההחלטה הייתה צפויה מראש.

אבו שחאדה הסביר: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".

יו"ר בל"ד תקף גם את יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, שחרג ממנהג קודמיו והצביע בעצמו בעד הפסילה. "אנחנו לא מופתעים ממנו, מפני שהוא שופט מתנחל, הדעה שלו ימנית והוא תמך תמיד בבקשות הפסילה הקודמות", אמר אבו שחאדה.

ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים בלבד. בצעד יוצא דופן, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".