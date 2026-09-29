תאונה קשה אירעה בבני ברק כאשר פעוט בן שנתיים נפצע במהלך סעודת החג בסוכה. הילד הכניס את אצבעותיו למאוורר שפעל במקום, ובעקבות כך נקטעו אצבעותיו באופן חלקי.

בני המשפחה שנכחו במקום הזעיקו באופן מיידי את גורמי ההצלה. מתנדבי ארגון 'איחוד הצלה' הגיעו לזירה תוך זמן קצר והחלו במתן טיפול רפואי מציל חיים לפעוט.

המתנדבים ביצעו פעולות דחופות לעצירת הדימומים וחבשו את הפציעה הקשה בחבישות מתקדמות. לאחר שמצבו אוזן בשטח, פונה הילד באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שיבא בתל השומר.

בבית החולים הוכנס הפעוט לטיפול רפואי ממושך במטרה לשקם את אצבעותיו הפגועות. הצוותים הרפואיים פועלים כעת להציל את תפקוד האצבעות ולצמצם את הנזק לטווח הארוך.

חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג, נהג וחובש מצוות האמבולנס של איחוד הצלה, מסרו: ״סיפרו לנו כי במהלך סעודת החג בסוכת המשפחה, הפעוט הכניס את אצבעותיו למאוורר וכתוצאה מכך הן נקטעו חלקית. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו לבית הרפואה שיבא בתל השומר, שם ינסו הרופאים לאחות את אצבעותיו״.

המקרה מצטרף לשורת תאונות דומות שהתרחשו בעבר, בהן נפגעו ילדים ופעוטות ממכשירים חשמליים. לפני כשנתיים אירע מקרה דומה בבני ברק, כאשר אצבעה של תינוקת בת שנה נקטעה במלואה כשדלת ביתה נטרקה על ידה.

בארגון איחוד הצלה מזכירים את החשיבות המרכזית של שמירה על כללי בטיחות והרחקת ילדים ופעוטות ממכשירים חשמליים חשופים ופועלים. במיוחד בחללים צפופים כגון סוכות במהלך חגי תשרי, יש להקפיד על מיקום בטוח של מאווררים ומכשירים חשמליים נוספים, הרחק מהישג ידם של ילדים.

הארגון קורא להפיק לקחים מאירועים כאלה ולנקוט באמצעי זהירות נאותים. התקנת רשתות מגן על מאווררים והצבתם במקומות גבוהים עשויים למנוע תאונות קשות.