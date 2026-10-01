זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק - צילום: אל"פ זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק | צילום: צילום: אל"פ 10 10 0:00 / 0:17

שריפה קשה פרצה בשעות הלילה (חמישי) במוסד סיעודי בבני ברק, והותירה עשרות נפגעים. האירוע התרחש ב"מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון, כאשר בשעה 00:45 התקבל דיווח על שריפה פעילה עם לכודים במבנה.

כוחות גדולים של כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום ופעלו במשך זמן ממושך לחילוץ הדיירים ולכיבוי הלהבות. צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים במקום. שני הנפגעים הקשים ביותר, קשנים כבני 65 ו-80, סבלו מכוויות קשות ופונו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהם מורדמים ומונשמים, ומצבם הוגדר כקשה ולא יציב. ארבעה נוספים פונו במצב בינוני, והיתר במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים שיבא, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה באמבולנסים של איחוד הצלה ומד"א. בין הנפגעים נמנו גם שני עובדים של המוסד, שסבלו משאיפת עשן ומכוויות.

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, מעדכן על פינוי שני אנשי צוות שנפגעו אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, מעדכן על פינוי שני אנשי צוות שנפגעו 10 10 0:00 / 1:02

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, תיאר את המורכבות של האירוע: "בתחילה התקבל דיווח על שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה, אך עם הגעת הכוחות התברר כי מדובר בזירה מורכבת".

לדבריו, "סך הכול מדובר בזירה קשה, כ-40 פצועים, מתוכם כ-2 קשה, ו-2 בינוני, כל השאר במצבים שונים, באזור הקל". פלדמן הוסיף כי כוחות ההצלה נותרו במקום גם לאחר פינוי הנפגעים, כדי לסייע לדיירים שלא נפגעו אך לא יכלו לשוב לחדריהם.

בכבאות והצלה עדכנו כי השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה מתוך שמונה במבנה. כ-40 דיירים פונו מהמבנה במהלך הפעולה, ובמהלך הסריקות אותרו מספר דיירים לכודים בדירה הבוערת. כ-20 דיירים נוספים נבדקו וטופלו במקום, ומצבם הוגדר כקל.

רשף אדגר בלום, סגן מפקד משמרת תחנת רמת גן, מעדכן מהזירה - צילום: דוברות כבאות והצלה רשף אדגר בלום, סגן מפקד משמרת תחנת רמת גן, מעדכן מהזירה | צילום: צילום: דוברות כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:39

רשף אדגר בלום, מפקד האירוע בכבאות והצלה, תיאר את הרגעים הראשונים: "בשעה 12:40 בלילה קיבלנו דיווח על שריפה בבית אבות. הגענו למקום וזיהינו בקומה הראשונה שריפה במחלקה סיעודית, באחד החדרים. עשן רב ועשן שחור שמתמר מהמחלקה, ולכודים רבים".

בלום הוסיף: "צוותי הכיבוי ביצעו פעולות חילוץ, כיבוי ואיוורור של המחלקה במשך דקות ארוכות, וחולצו סך הכול כ-40 לכודים אשר הועברו לקבלת טיפול רפואי ע״י כוחות הצלה".

פראמדיק במד"א יששכר וייס מעדכן מהזירה - צילום: מד"א פראמדיק במד"א יששכר וייס מעדכן מהזירה | צילום: צילום: מד"א 10 10 0:00 / 0:35

לוחמי האש פעלו במקביל לכיבוי מוקד הבעירה, לחילוץ הלכודים ולאוורור המבנה כולו. חוקר דליקות זומן למקום לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה, והחקירה נמשכת.

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )

זירת השריפה במוסד הסיעודי בבני ברק ( צילום: אל"פ )