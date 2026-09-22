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נפילה מגובה

ילד בן 6 נפצע בנפילה ממיטת קומותיים בבני ברק

הילד נחבל בראשו ובפלג גופו העליון בעקבות הנפילה בביתו ברחוב בית יוסף • פונה לבית החולים שניידר במצב בינוני

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד בן שש נפצע באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומותיים בביתו ב.

כוחות ההצלה הוזעקו לבית מגורים ברחוב בית יוסף בבני ברק בעקבות דיווח על ילד שנפל מגובה. חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום מצאו את הילד לאחר שנפל ממיטת הקומותיים, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובפלג גופו העליון.

החובשים העניקו לילד טיפול רפואי במקום, ולאחר מכן פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר. מצבו הוגדר בינוני.

אהרן לרר, שמואל וולפסון ועקיבא קאופמן, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "לדברי בני משפחתו, הילד נפל ממיטת קומותיים ונחבל בראשו ובפלג גופו העליון. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שניידר כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

איחוד הצלהבני ברקנפילהמיטת קומותיים

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