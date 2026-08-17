דניאל ישי, המנהל המוזיקלי של מקהלת הילדים "משאלות", משיק השבוע שיר מקורי חדש בשם "גם זו לטובה". השיר, שנכתב והולחן במלואו על ידי ישי, מעביר מסר של אמונה ונקודת מבט חיובית על החיים. מדובר ביצירה קצבית ומלאת אנרגיה המלווה בקליפ צבעוני.

זהו פרויקט ייחודי בו ישי, המוביל את המקהלה כמעט תשע שנים, אחראי על כל ההיבטים המוזיקליים: כתיבת המילים, הלחנה, עיבוד והפקה. גישה זו מאפשרת לו להעניק לשיר את החזון המלא שלו, תוך שמירה על הסגנון המוזיקלי המיוחד שהפך את "משאלות" למקהלת ילדים מובילה בציבור החרדי.

הביטוי "גם זו לטובה", המושרש עמוק באמונה היהודית ומלווה את עם ישראל לאורך הדורות, מקבל בשיר ביטוי מוזיקלי עכשווי המותאם לדור הצעיר. הלחן האנרגטי מעביר את המסר בצורה שמחה ומרוממת, ומזכיר לילדים כי גם במצבים מאתגרים - הכל מכוון לטובה מאת הקב"ה.

בביצוע השיר משתתפים ששה ילדים מכיתות א'-ב' במקהלה: איתמר חסאן, הלל אטלן, הראל מורד, הראל סגל, עילאי כהן אבולוב ושלמה חיים חתן. קולותיהם הזכים של הילדים מעניקים לשיר אותנטיות ומחברים את המאזינים הצעירים למסר באופן ישיר ונוגע ללב. ההפקה המוזיקלית משלבת אלמנטים מודרניים עם נגישות לקהל הילדים.

הקליפ שצולם לשיר נעשה בסגנון צבעוני ומרים, בהתאם לאופי הקצבי והאנרגטי של היצירה. הדגש הושם על יצירת אווירה של שמחה ואופטימיות. הבחירה להשקיע בהפקת קליפ מלא משקפת את הרצון להעניק לילדים חוויה מוזיקלית שלמה.

הפרויקט מצטרף למגמה של יצירת תוכן מוזיקלי איכותי לילדים בעולם החרדי, המשלב מסרים חינוכיים עם הנאה מוזיקלית. מקהלת "משאלות" ממשיכה להוביל בתחום זה, תוך שמירה על ערכים ומסרים חשובים המתאימים לבית יהודי.