בימי הרחמים והסליחות, כאשר הלבבות נפתחים לתשובה ולתפילה, מגיעה לציבור השומעים מתנה מוזיקלית מיוחדת: הזמרים מני שטרייכר ומוישי מנדלסון משחררים עיבוד מחודש לשיר 'יעלה', שנודע בביצועו המופתי של הזמר מרדכי בן דוד. הפרויקט, המשוחרר לקראת חגי תשרי, מציע פרשנות עדכנית ללחן שהפך לנכס של דורות רבים בעולם המוזיקה היהודית.

הלחן נוצר על ידי המלחין המוכר אלי קליין, וזכה להפצה רחבה בזכות ביצועו של מרדכי בן דוד שהעניק לו מעמד של קלאסיקה. כעת מעניקים שני הזמרים לשיר חיים מחודשים, תוך שמירה קפדנית על העומק הרוחני והמסר המקורי. האחראים על העיבוד וההפקה המוזיקלית הם מוישי ושרוליק מנדלסון, שיצרו מסגרת מוזיקלית עשירה ומרגשת.

החיבור בין שטרייכר למנדלסון בפרויקט זה נעשה מתוך מחשבה מעמיקה. שני הזמרים, המוכרים בזכות קולותיהם המיוחדים ויכולת הביטוי הרגשית שלהם, הצליחו ליצור שילוב הרמוני מרשים. העיבוד החדש משמר את הנאמנות ללחן המקורי, תוך הוספת פרשנות מוזיקלית שמתאימה גם לדור הצעיר.

מדובר בפרק השני בסדרת 'ימים נוראים' שמשיקים הזמרים במיוחד לקראת החג. הסדרה, שנולדה מתוך רצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית ייחודית בתקופה זו של השנה, כבר זכתה לתגובות חיוביות מצד השומעים. הבחירה בשיר 'יעלה' מוסיפה עומק מיוחד לפרויקט - מילות השיר נוגעות בליבת התקופה, בכיסופים ובתפילה שמאפיינים את ימי הרחמים.

ההפקה המוזיקלית של האחים מנדלסון מעניקה לשיר צליל מלא ומושקע. השימוש בכלי נגינה מגוונים, העיבודים המדויקים והתזמור המקצועי יוצרים חוויית האזנה שמגשרת בין המסורת המוזיקלית לבין הצליל העכשווי. קולותיהם של שטרייכר ומנדלסון משתלבים באופן מושלם, כאשר כל אחד מהם תורם את הגוון האישי והייחודי שלו ליצירה.

השחרור של הסינגל מתבצע בתזמון מדויק - בימים שבהם כל אחד עוסק בחשבון נפש ובתפילה. מילות השיר ולחנו של 'יעלה' מזכירים את מהות התקופה ומעניקים חיזוק רוחני. הפרויקט מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה זו, כאשר כל אחת מציעה זווית שונה על ימי הרחמים והסליחות.

הקליפ המלווה את השיר זמין כעת לצפייה ביוטיוב, ומציע חוויה ויזואלית המשלימה את המוזיקה. הצילומים והעריכה משקפים את האווירה המיוחדת של התקופה ומוסיפים ממד נוסף לשיר. הפרויקט כולו - מהעיבוד המוזיקלי ועד לביצוע הסופי - מעיד על עבודה מושקעת ורצון אמיתי להעניק לציבור השומעים תוכן איכותי ומשמעותי לקראת החג.