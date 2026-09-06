מוקי סלומון בסינגל חדש: "אולי היום"

הזמר מוקי סלומון משיק סינגל וקליפ חדשים בשם "אולי היום", שיר המעביר מסר של תקווה ואחדות. השיר, שהולחן על ידי איצי וואלדנר ונכתב על ידי מרים ישראלי, מבטא את הכמיהה לגאולה ואת הכוח הטמון בכל מעשה קטן.

השיר מזכיר כי כל פעולה שאדם עושה כדי לחזק את החיבור וההבנה ההדדית, יכולה לתרום לתחושה רחבה יותר של אחדות. המסר המרכזי הוא שהשינוי מתחיל בכל אחד ואחד, ושכל יום מהווה הזדמנות חדשה לקרב את ביאת המשיח.