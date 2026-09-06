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סינגל וקליפ חדשים

מוקי סלומון בסינגל חדש: "אולי היום"

השיר החדש בלחנו של איצי וואלדנר ומילותיה של מרים ישראלי מעביר מסר של תקווה ואחדות • כל צעד קטן יכול לתרום לתחושה גדולה יותר

הזמר מוקי סלומון משיק סינגל וקליפ חדשים בשם "אולי היום", שיר המעביר מסר של תקווה ואחדות. השיר, שהולחן על ידי איצי וואלדנר ונכתב על ידי מרים ישראלי, מבטא את הכמיהה לגאולה ואת הכוח הטמון בכל מעשה קטן.

השיר מזכיר כי כל פעולה שאדם עושה כדי לחזק את החיבור וההבנה ההדדית, יכולה לתרום לתחושה רחבה יותר של אחדות. המסר המרכזי הוא שהשינוי מתחיל בכל אחד ואחד, ושכל יום מהווה הזדמנות חדשה לקרב את ביאת המשיח.

סינגלים וקליפים

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צוות ההפקה:

ביצוע: מוקי סלמון

לחן: איצי וואלדנר

מילים: מרים ישראלי

הפקה ועיבוד: בנימין שלזינגר

הקלטת שירה: Studio 6, איצי וואלדנר

מיקס ומאסטרינג: שי סיון

צילום ועריכת וידאו: מומו

מדיה חברתית: דער מוזיקאנט

איצי וואלדנרבנימין שלזינגרמוקי סלומוןמרים ישראלי

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