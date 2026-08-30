בבלי
לקראת ראש השנה

נאור אלחדד בסינגל חדש לאלול: 'דף חדש' - מסר של תקווה והתחדשות

הזמר משיק יצירה חדשה במילים ובלחן של אוסנת אלחדד • קליפ מרגש על מסע מהחושך לאור • מסר של תשובה והתחדשות לקראת ימים נוראים

בימי אלול אלה, כאשר הלבבות נפתחים לתשובה ולהתחדשות, משיק הזמר נאור אלחדד יצירה מוזיקלית חדשה הנושאת את השם 'דף חדש'. השיר, המלווה בקליפ מרגש, נוגע במסר המרכזי של התקופה: היכולת להשאיר מאחור את הכשלונות והקשיים, ולהאמין בכוחה של התחלה חדשה.

היצירה נולדה מתוך הרגעים שבהם האדם מסתכל לאחור על השנה החולפת - על הרגעים הטובים לצד הנפילות, על התפילות שטרם נענו, ועל הדברים שהיה רוצה לשנות. דווקא מתוך מקום זה של חשבון נפש, מעביר אלחדד מסר של תקווה: תמיד ניתן להתחיל מחדש ולפתוח דף חדש בעבודת השם.

את המילים והלחן כתבה אוסנת אלחדד, שהצליחה ללכוד את הרגש המיוחד של ימי התשובה. העיבוד המוזיקלי וההפקה בוצעו בידי מאור חיים, שהעניק לשיר מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת. עיצוב העטיפה והפקת הקליפ נעשו אף הם על ידי אוסנת אלחדד, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

הקליפ המלווה את השיר מציג מסע חזותי מרגש - מסע בין החושך לאור, בין השבר לתקווה, ובין האדם שהיה לאדם שהוא שואף להיות. הקליפ מספר, ללא מילים רבות, את סיפורו של כל יהודי - סיפור של נפילה וקימה, של כאב ושל תקווה לשנה טובה ומתוקה.

בבליאלולמוזיקה יהודיתנאור אלחדד

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