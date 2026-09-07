אלמוג חליבה בסינגל חדש לסליחות: 'רק אליך'

בימי אלול, כשהלבבות נפתחים לקראת ימי הדין, מקבל עולם המוזיקה היהודית סינגל חדש מהזמר אלמוג חליבה - 'רק אליך'. השיר, שמגיע לקראת תחילת אמירת הסליחות, משלב תפילה פנימית עם מעטפת מוזיקלית עוצמתית.

הסינגל מתאר רגע פשוט אך עמוק - רגע שבו אין צורך בהרבה מילים, רק בזעקה אמיתית מעומק הלב. כפי שמתואר: "פשוט מרימים את הראש וצועקים מעומק הלב - רק אליך". המילים הפשוטות משקפות רצון אמיתי לחיבור ישיר לבורא עולם, ללא עיטורים מיותרים.

הבחירה בשם 'רק אליך' משקפת את רוח התקופה - ימים שבהם כל אחד מחפש חיבור עמוק יותר, רגעים של התבוננות פנימית והתעוררות רוחנית. חליבה מעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה, תוך יצירת אווירה המתאימה לימי הרחמים והסליחות. השיר מוגדר כ'משאפ סליחות מרגש ועוצמתי שנכנס ישר לנשמה', והוא מצטרף לשורה ארוכה של שירים חדשים שיצאו לאור בתקופה זו.

בשל הבניה: סליחות אלכסנדר עברו לאודיטוריום העירוני חיים כהן | 07.09.26

השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה שהמתין ארבע שנים במגירה, פיני איינהורן הוציא סינגל חדש לאלול בשם 'מתגעגע', ושרולי קלצקין ומנחם ברנשטיין השיקו דואט חדש בשם 'שטייטס אויף צו סליחות'.

הסינגל של חליבה מתאפיין בפשטות ובעוצמה גם יחד - שילוב המאפשר לו להיכנס ישירות ללב המאזין. בתקופה שבה עולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, 'רק אליך' מציע גישה ישירה לתפילה ולהתעוררות הרוחנית המאפיינת את התקופה.