בעיצומם של ימי אלול, כשהציבור מתכונן לקראת ימי הרחמים והסליחות, משיק הפייטן והחזן האשדודי יעקב אבוחצירא סינגל חדש ומרגש - 'בן אדמה', על פי פיוטו העתיק של רבי אברהם אבן עזרא. זהו הסינגל השני שמשיק אבוחצירא בחודש האחרון, לאחר 'אני אשיר בשירה' מפיוטיו של רבי אליהו אבוחצירא זצוק"ל.

הפיוט 'בן אדמה' מתאר את מסע חייו של האדם משלב לשלב - מן הילדות והתלות בהורים, דרך שנות הנעורים וההתבגרות, חיי הנישואין והמשפחה, הפרנסה והעמל, ועד הזקנה וסוף הדרך. למרות שמדובר בטקסט עתיק בן מאות שנים, המילים נשמעות רלוונטיות גם כיום. בכל גיל משתנים הרצונות והדאגות של האדם, אך הזמן ממשיך לחלוף, והפיוט מציב בפני המאזין שאלה פשוטה אך מטלטלת: במה אנחנו עסוקים לאורך החיים, וכמה מהר השנים חולפות.

הפזמון, 'בן אדמה יזכור במולדתו, כי לעת קץ ישוב ליולדתו', מרכז בתוכו את מסר היצירה. האדם, שנוצר מן האדמה, נדרש לזכור לאורך חייו את מקורו ואת תכלית דרכו, עד אשר ישוב אל העפר שממנו בא. בתקופה של סליחות, תשובה וחשבון נפש, מקבל המסר הזה עומק נוסף ומזמין את המאזין לעצור לרגע ולהביט פנימה.

החיבור העמוק של אבוחצירא לפיוט מורגש גם בביצוע. המטרה לא הייתה רק לבצע טקסט עתיק, אלא להעניק לו חיים חדשים ולהגיש אותו באופן שיאפשר לכל מאזין, צעיר או מבוגר, למצוא בתוכו משהו מעצמו.

סליחות ראשונות אצל אדמו"ר מקרעטשניף חיים כהן | 06.09.26

עיבוד מוזיקלי עשיר וקליפ מרגש

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד בבי אדרי, שהעניק לפיוט מעטפת מוזיקלית עשירה, רגישה ומדויקת. העיבוד מצליח לחבר בין עולם הפיוט המסורתי לבין צליל עכשווי ונגיש, תוך שמירה על האופי, העומק והכבוד של המילים המקוריות.

אבוחצירא מספר כי העבודה עם אדרי הייתה חלק משמעותי ביצירה: "בבי הבין מהרגע הראשון את הרגש ואת המקום שאליו רציתי לקחת את הפיוט. הוא ידע לתת למילים האלה מעטפת חדשה ועכשווית, אבל בלי לאבד את הנשמה והעומק שלהן. יש בעיבוד המון רגש ודיוק, ואני שמח מאוד על הדרך ועל התוצאה".

לצד השיר נוצר גם קליפ חזותי מיוחד, שנבנה כדי להמחיש את מילות הפיוט ואת מעבר השנים בחיי האדם. הדמות המרכזית מלווה את הצופה מילדות ועד זקנה, כאשר כל שלב מקבל ביטוי חזותי בהתאם למילים ולרוח הפיוט.

על הנפשת הקליפ עבד מאיר שרים, שהשקיע בפרויקט שעות ארוכות וירד לפרטים הקטנים ביותר כדי להביא את החזון אל המסך. אבוחצירא מוסיף: "מאיר נתן פה את הנשמה. הוא עבד ימים כלילות, חזר שוב ושוב על הפרטים, תיקן, דייק ולא ויתר עד שהכול ישב בדיוק כמו שצריך. הייתה כאן השקעה גדולה מאוד ואני מעריך אותו על הסבלנות, המסירות והלב שהוא הכניס בקליפ הזה".

התוצאה היא יצירה שמבקשת לא רק להישמע, אלא גם לגרום לצופה לעצור, להתבונן ולהרגיש את הזמן החולף מול עיניו.

'בן אדמה' אינו שייך לקהל מסוים בלבד. הוא חוצה גילאים, מגזרים וסגנונות, משום שהסיפור שהוא מספר הוא הסיפור של כולנו. מאות שנים לאחר שנכתב, הפיוט של רבי אברהם אבן עזרא עדיין מצליח לגעת בנקודה האנושית הפשוטה והעמוקה ביותר ולשאול את האדם, בתוך כל המרוץ של החיים: מה באמת חשוב.