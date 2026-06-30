פתרון לזמזום הקטלני: צה"ל מצטייד במערכות מכ"ם חכמות

משרד הביטחון חתם על עסקה משמעותית בהיקף של כ-21 מיליון שקלים לרכישת מאות מערכות מכ"ם מתקדמות מתוצרת חברת מאגוס הישראלית. המערכות החדשות נועדו לספק הגנה קריטית לכוחות הקרקעיים של צה"ל מפני איומים אוויריים וקרקעיים מורכבים, בדגש על רחפנים מתקדמים המהווים אחד האתגרים הגדולים בשדה הקרב המודרני.

העסקה מגיעה על רקע הצורך הדחוף בחיזוק יכולות ההגנה של צה"ל מפני איומי רחפנים, שהפכו בשנים האחרונות לכלי נשק מרכזי בזירות הלחימה השונות. כזכור, רק לאחרונה הזהיר סגן ראש ה-FBI כי מדובר רק ב"עניין של זמן" עד שסוג מתקפות הרחפנים שנראו בשדות הקרב באוקראינה ובמזרח התיכון יגיע גם למדינות נוספות.

טכנולוגיה ישראלית מתקדמת

חברת מאגוס, שהוקמה בשנת 2010 ופועלת מרחובות, הפכה לשחקנית משמעותית בשוק הביטחוני העולמי. הטכנולוגיה שלה, שנמכרת בעלות נגישה יחסית למתחרות - כ-10,000 דולר ליחידה בשוק האזרחי - עברה בחודשים האחרונים התאמה מיוחדת לצרכים המבצעיים של צה"ל.

המכ"ם מבוסס על צילום רציף של השטח בשילוב פלטפורמת בינה מלאכותית (MASS AI), המאפשרת לו לא רק לזהות איומים בטווח של מאות מטרים, אלא גם לסווג אותם בדיוק של כ-90%. המערכת מסוגלת להבחין בזמן אמת בין בני אדם, כלי רכב ורחפנים - גם בתנאי מזג אוויר מאתגרים - תוך סינון יעיל של הפרעות סביבתיות כמו בעלי חיים או ציפורים.

"אנו גאים לספק פתרון מוכח המשלב חומרה מתקדמת עם בינה מלאכותית", מסר מנכ"ל החברה, אביאל קיסליאנסקי. "המערכת מאחדת נתונים מהמכ"ם וממצלמות השטח, ומספקת תמונה רב-ממדית בזמן אמת".

יכולות מבצעיות משמעותיות

המערכות החדשות יספקו לכוחות הקרקעיים של צה"ל יכולת זיהוי מוקדמת של איומים, דבר המאפשר תגובה מהירה ויעילה יותר. הטכנולוגיה המתקדמת מבוססת על שילוב של חיישנים אופטיים ומכ"מים, המספקים כיסוי מלא של השטח גם בתנאי ראות מוגבלת.

החברה, שזכתה להשקעה מקבוצת אפקון, פועלת כיום ביותר מ-70 מדינות וצפויה להרחיב בקרוב את פעילותה העסקית גם לשוק ההודי הענק. עם יכולת ייצור של כ-3,000 מכ"מים בשנה, מאגוס ממצבת את עצמה כספקית מפתח באבטחת מתקנים ביטחוניים ותשתיות קריטיות ברחבי העולם.

מענה לאיום הרחפנים

העסקה מגיעה בעיתוי קריטי, כאשר איום הרחפנים הפך למרכזי בזירות הלחימה השונות. בחודשים האחרונים נרשמו מתקפות רחפנים נרחבות בזירות שונות ברחבי העולם, כאשר הטכנולוגיה הזולה והנגישה מאפשרת גם לגורמים קטנים יחסית לבצע פעולות משמעותיות.

המערכות החדשות צפויות להתווסף למערך ההגנה הרב-שכבתי של צה"ל, ולספק מענה משלים ליכולות הקיימות. הטכנולוגיה הישראלית, שהוכיחה את עצמה בשטח, צפויה לשפר משמעותית את יכולות הזיהוי והתגובה של הכוחות בשטח מול איומים מתפתחים.