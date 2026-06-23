הסודות נחשפים: אוקראינה פותחת את "הקופסה השחורה" של רוסיה

מלחמה באוקראינה ( צילום: דף רשמי של משרד ההגנה של אוקראינה )

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, משרד ההגנה האוקראיני השיק השבוע פלטפורמה דיגיטלית מבוקרת ומאובטחת בשם "TROPHYLAB" – מערכת מרכזית המנגישה למערב את כל הידע הטכני שנאסף על מערכות הנשק הרוסיות שנלכדו בשדה הקרב. המהלך מסמן שינוי מהותי באופן שבו מתנהל המאבק הטכנולוגי מול מוסקבה.

הפלטפורמה, שגישתה מוגבלת למשתמשים בעלי הרשאה בלבד – בהם גורמי צבא אוקראינים, משרדי הגנה זרים, יצרני נשק גלובליים וחברות ביטחוניות מובילות – מרכזת במקום אחד את כל המידע על "הארסנל הרוסי". כידוע, בעבר שיתוף המידע התבצע בצורה נקודתית מול בעלות ברית, אך כעת הופך התהליך למערכתי ומקיף.

רחפן הכריש: יכול לעוף סה"כ 300 ק"מ במשך 4 שעות. ( צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

115 פריטי שלל ו-225 מחקרים מעמיקים "כיפת פלדה": הטורקים מקימים מערך הגנה ענק נגד כטב"מים דוד הכהן וב. ניסני | 22.06.26 בגלל שימוש חוזר: הסיסמה שלכם דלפה למאגר ענק בני סולומון | 22.06.26 על פי נתוני משרד ההגנה בקייב, המאגר כולל כבר כעת קטלוג מרשים של 115 פריטי שלל רוסיים, המחולקים ל-79 קטגוריות טכניות שונות. החוקרים המורשים יכולים לעיין בתיעוד הנדסי מדויק, בשרטוטים מורכבים, בתוצאות בדיקות מעבדה ובמחקרים מקיפים שביצעו המעבדות הממשלתיות באוקראינה. שר ההגנה האוקראיני, מיכאילו פיידורוב, ציין השבוע כי המאגר מכיל יותר מ-225 מחקרים מעמיקים. "מדובר במכשיר אסטרטגי עבור העולם התרבותי", הבהיר פיידורוב. בין "פניני הידע" המופיעות במאגר ניתן למצוא את הטיל ההיפרסוני 'קינז'אל', הנחשב לאחד מכלי הנשק המאיימים ביותר של רוסיה, לצד טנק המערכה המתקדם T-90M ומגוון רחב של כלי טיס בלתי מאוישים ומערכות לוחמה אלקטרונית רגישות.

250 קילו מטען ( צילום: באדיבות AIR )

מידע בלתי נדלה לפיתוח אמצעי נגד

"כל טיל, כל כטמ"ם וכל כלי רכב שנלכד בשדה הקרב הוא מקור ידע בלתי נדלה לעולם כולו", הדגיש שר ההגנה. המהלך אינו מסתיים במרחב הדיגיטלי בלבד – אוקראינה מתכננת לאפשר במקרים מסוימים גישה פיזית למערכות השלל עצמן, צעד שעשוי להעניק ליצרני נשק ומכוני מחקר מערביים את הכלים לפצח את הקודים הרוסיים ולפתח אמצעי הגנה ונגד אפקטיביים.

הטכנולוגיה הרוסית, שבעבר עטפה את עצמה בערפל של מסתורין ואיום, הופכת כעת לספר פתוח עבור בכירי הביטחון והמומחים במערב. יצוין כי בשנים האחרונות פרסמה הממשלה האוקראינית תיעוד מבצעי חסר תקדים משדה הקרב, החל מסרטוני תקיפה של כטמ"מים ועד לניתוח טקטי של התקדמות הכוחות.

בדיקת כלי טיס בלתי מאוישים מתקדמים מתוצרת אוקראינה ( צילום: דף רשמי של משרד ההגנה של אוקראינה )

שיתוף פעולה הדוק עם התעשייה המערבית

השקת TROPHYLAB היא נדבך נוסף במדיניות שיתוף הפעולה הרחבה של קייב עם בעלות בריתה. שיתופי הפעולה הביטחוניים התהדקו בחודשים האחרונים, כאשר בולט במיוחד החיבור עם התעשיות הביטחוניות בגרמניה, המטמיעות כעת את הלקחים המדממים מהחזית האוקראינית ישירות לתוך קווי הייצור של הדור הבא של מערכות הנשק המערביות.

כפי שפורסם, המיזם האוקראיני מסמן את סופו של עידן שבו הנשק הרוסי נותר בגדר "חידה". כעת, המערב מחזיק בידיו את המפתחות לפירוק העליונות הטכנולוגית של מוסקבה, חתיכה אחר חתיכה. המהלך צפוי להשפיע באופן משמעותי על מאזן הכוחות הטכנולוגי בזירה הבינלאומית ולאפשר פיתוח מערכות הגנה ותקיפה מתקדמות יותר.