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במתקפה רוסית כבדה שהתרחשה במהלך הלילה (בין ראשון לשני) על בירת אוקראינה קייב ועל האזורים הסמוכים לה, נהרגו לפחות 15 בני אדם ועשרות נוספים נפצעו. על פי הדיווחים שפרסם חיל האוויר האוקראיני, שיגרה רוסיה במהלך הלילה 24 טילים בליסטיים ועוד ארבעה טילים נוספים לעבר מטרות שונות באזור הבירה. הצבא האוקראיני לא דיווח על יירוט של הטילים, וזאת על רקע המחסור ההולך ומתגבר במיירטים.

המתקפה גרמה לנזקים כבדים למבני תעשייה ומתקני לוגיסטיקה באזור. השירות הממלכתי לחירום באוקראינה מסר כי "כוחות ההצלה ממשיכים בפעילותם בתנאים מסוכנים, כאשר הסכנה למתקפות נוספות עדיין קיימת". צוותי החילוץ פועלים במקום בניסיון לאתר ניצולים נוספים ולכבות את השריפות שפרצו במתקנים שנפגעו מהתקיפה. משרד הביטחון הרוסי אישר את ביצוע המתקפה והודיע כי הצבא הרוסי "ביצע תקיפה מסיבית באמצעות נשק מונחה מדויק ממקורות קרקעיים וכלי טיס בלתי מאוישים לטווח ארוך". במוסקבה טענו כי המטרות שהותקפו היו "מרכזי תחבורה, לוגיסטיקה והפצה" אשר שימשו "לאחסון ולאספקה של אמצעי לחימה ומטען צבאי, וכן לייצור ולהפצה של כלי טיס בלתי מאוישים".

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במקביל למתקפות הרוסיות בבירה, המשיכה אוקראינה לתקוף יעדים בתוך שטח רוסיה. במהלך הלילה נפגע מרכז מיון נוסף של רשת המסחר האלקטרוני הרוסית "וילדבריס" במחוז טולה. בנוסף דווח על נזקים לשני בנייני מגורים ולמתקני תעשייה נוספים באזור. תקיפות אלו מצטרפות לסדרת פגיעות אחרונות ברשת המסחר, במטרה לשבש את שגרת החיים ברוסיה.

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ההסלמה הנוכחית מגיעה לאחר חודש יולי קטלני במיוחד במלחמה המתמשכת מאז שנת 2022. במהלך חודש יולי נהרגו באוקראינה לפחות 377 אזרחים ו-2,129 נוספים נפצעו. מנגד, משרד החוץ הרוסי דיווח כי בשבוע האחרון של יולי נהרגו לפחות 61 בני אדם ונפצעו 327 כתוצאה מתקיפות כטב"מים והפגזות אוקראיניות בשטח רוסיה.