עיתון איזווסטיה הרוסי פרסם הערב חשיפה על מערכה פסיכולוגית מתוחכמת שמפעילה ארצות הברית כנגד איראן. על פי הדיווח, מאחורי ההצהרות הרשמיות של הבית הלבן מתנהלת מערכה מתוכננת שמטרתה לערער את יציבות ההנהגה האיראנית ולהכינה למהלכים עתידיים.

אנליסטים רוסים שצוטטו בעיתון מצביעים על דפוס פעולה עקבי: הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ משלב הצהרות נחרצות עם הזזת כוחות צבאיים, ולאחר מכן נסוג זמנית או מבטל פעולות ברגע האחרון. לפי הפרשנות הרוסית, מדובר באסטרטגיה שנועדה להפחית את ערנות המשטר האיראני ולהכינו למהלכים בלתי צפויים.

הדיווח מתייחס לסדרת אירועים אחרונים: טראמפ קבע מועד אחרון קצר במיוחד לאיראן להגיע להסכם בנושא מצרי הורמוז עד יום שלישי, כאשר הבהיר כי ללא הסדר תתמודד הרפובליקה האסלאמית מול תקיפות אוויריות. זאת לאחר שבסוף השבוע האחרון דחה תקיפה מתוכננת שבה הייתה אמורה להשתתף גם ישראל.

במקביל, ההנהגה בטהראן בחרה להציג תמונה שונה לחלוטין. בכירים איראנים וכלי התקשורת הרשמיים מתייחסים להצהרות האמריקאיות כאל "לוחמה פסיכולוגית ריקה מתוכן". גורמים בטהראן אף חשפו בעבר כי נאלצו להיעזר בפסיכולוגים כדי להבין את סגנון המשא ומתן של טראמפ.

איראן מנסה להציג שגרה רגילה ומלעיגה על הנסיגות האמריקאיות. גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס את דרישות איראן בנוגע למצרי הורמוז: שליטה מלאה על תנועת השיט הנכנסת למיצר, לצד יכולת פיקוח והתערבות בתנועת השיט היוצאת. הגורם הבהיר כי "טהראן אינה צפויה לשנות את עמדתה".

מתחת לפני השטח, הצבא האיראני נותר בכוננות מרבית. בכירים במשטר מבהירים כי כל תקיפה אמיתית תגרור תגובה רחבת היקף שתפגע ישירות בבעלות הברית של ארה"ב במפרץ הפרסי. לראשונה מתחילת חילופי האש, צבא ארה"ב נמנע מלהגיב על תקיפות איראניות - הן על בסיס צבאי בכווית והן על ספינה במצרי הורמוז.