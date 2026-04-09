נס בשיכון ג' בבני ברק, בעוד התושבים מיהרו אמש למרחבים מוגנים בעת הישמע האזעקה, גנב ניצל את הדלת הלא נעולה ברחוב יעל ונכנס לדירה • בעל הבית לא איבד את עשתונותיו, רדף אחרי החשוד ויחד עם השכנים לכד אותו עד להגעת המשטרה • "חשבתי לרגע שמדובר בתלמיד שלי" (חרדים)
המשטרה עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב | הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים | לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין (בארץ)
מתיישבים יהודים הותקפו בידי המון ערבי, כ-10 מתיישבים נפצעו, מתיישב שבלם את הלינץ' באמצעות נשקו האישי נעצר. עו"ד פולסקי מחוננו : "יכולנו להיות היום ח"ו בהלוויות - נפעל ונאבק עד לשחרורו המלא ועד להעמדתם לדין של הפורעים הערבים" (בארץ)
התינוק הובא לבית החולים סורוקה במצב קשה, ובמהלך הלילה נקבע מותו. בבדיקות התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לפגיעה לא טבעית. אביו נעצר אתמול ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית, אמו נעצרה היום (חדשות)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים (חדשות)
בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה נגד עבודות הרכבת הקלה | החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16 (משטרה)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)