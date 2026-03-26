בבלי
"ברוכים הבאים לאיראן"

סרטון מאיים: משמרות המהפכה בתגובה לאיומי טראמפ 

בזמן שאלפי צנחנים אמריקאים עושים את דרכם למזרח התיכון והנשיא טראמפ מסרב לשלול פלישה קרקעית, באיראן מוציאים סרטון מאיים | סרטון חדש ומסר מאיים לכוחות המערב: "אתם עומדים לפגוש את המאסטרים של לוחמת הקרקע" (העולם הערבי)

"אתם עומדים לפגוש את המאסטרים (נטולי הקסדות?) של לוחמת הקרקע" -סרטון משמרות המפכה (צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק)

המתיחות בין וושינגטון לטהרן שוברת שיאים חדשים על רקע דיווחים על פריסה צבאית מסיבית של ארצות הברית באזור כאשר הפנטגון הורה לאלפיים לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 המפורסמת להתפרס במזרח התיכון - שהם חלק מ"כוח התגובה המיידית" המאומן למשימות מורכבות בטווח זמן קצר ביותר.

הנשיא דונלד טראמפ החריף את הטון והבהיר כי הוא אינו פוסל אפשרות של הצבת "מגפיים על הקרקע" על אדמת עצמה, מהלך שיסמן את תחילתו של עימות קרקעי ישיר.

בתגובה למהלכים האמריקאיים, החלו להופיע ברשתות החברתיות תכני תעמולה של מערך המדיה של משמרות המהפכה. המסר המרכזי שמופץ פונה ישירות לחייל האמריקאי בטון לעגני ומאיים כאחד: "לכל החיילים האמריקאים! אתם עומדים להתמודד מול המאסטרים האמיתיים של לוחמת הקרקע: ברוכים הבאים לאיראן, חביבי!". מדובר בחלק מלוחמת תודעה שמטרתה להרתיע את הכוחות האמריקאיים לפני הגעתם.

בנוסף למסר הוויראלי, משמרות המהפכה הפיצו סרטון לעגני המציג טילים שעליהם תמונתו של הנשיא טראמפ. במקביל, שוגרו איומים מפורשים לפיהם כל פגיעה בתשתיות האנרגיה או החשמל של איראן תיענה בתגובה קשה נגד מתקנים אסטרטגיים ישראליים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר