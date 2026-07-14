ליברמן ( צילום: ערוץ הכנסת )

ברוב של 58 מול 54 נציגי האופוזיציה, אישרה כעת (שלישי) מליאת הכנסת את הוראת השעה להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכים שתורתם אומנותם. החוק, שתוקפו נקצב עד ה-30 בנובמבר 2026, מורה על הפסקת הליכי מעצר ואכיפה כלפי לומדי תורה למשך 90 יום מרגע אישורו.

אלא שהשמחה בעולם התורה לוותה מהר מאוד בפיכחון מפני הבאות. עוד לפני שהספיקה להתייבש הדיו על החוק המאושר, ובמהירות חסרת תקדים המעידה על עוצמת הרדיפה, מיהרו בזה אחר זה חברי כנסת מהאופוזיציה וארגוני שמאל לעתור לבג"ץ במטרה לטרפד את החוק. בקהילה המשפטית מעריכים כי שופטי בג"ץ, שקוהרנטיים בעמדתם נגד עולם התורה, צפויים לפסול את החוק בהמשך. השאלה המרכזית והבוערה כעת היא האם בג"ץ ייעתר לבקשת העותרים ויוציא צו ביניים מיידי שיקפיא את החוק ויחזיר את איום המעצרים כבר בימים הקרובים. "הבטחנו וקיימנו, הגנו על עולם התורה" בקרב הנציגות החרדית בכנסת הביעו סיפוק רב על השלמת המהלך הפרלמנטרי, שהיווה תנאי יסודי להמשך קיומה של הממשלה, וראו בו תיקון עוול היסטורי שנכפה על הציבור בשל החלטות היועצת המשפטית לממשלה ופסיקות בג"ץ הקודמות. "מפלגה חרדית חדשה" - הבכירה של איזנקוט מסבירה את ה'דרך' דוד קליין | 13.07.26 בין הרי שווייץ למפלי המים; תיעוד מרהיב מרגעי ההוד של מנוחת האדמו"ר בדאבוס חיים רוזנבוים | 13.07.26 יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, מיהר לברך עם אישור החוק והצהיר: "הבטחנו וקיימנו. לאחר מאבק ממושך, הכנסת אישרה היום את החוק שמפסיק את רדיפת בני התורה ומונע את מעצרם. זהו צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל לומדיו, מתוך ההכרה בחשיבותו של לימוד התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל. נמשיך לעמוד על זכויותיהם של בני התורה ולפעול למען חיזוק מעמדם." יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, נשא דברים נרגשים וכואבים, כשהוא מפנה אצבע מאשימה ישירה למערכת המשפטית: "היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ״שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה. מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן."

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דרעי הוסיף בנימה נרגשת: "ביום הזה אני נזכר בדבריו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכאב עד עמקי נשמתו את הפגיעה בבני הישיבות, ואמר שבזכות התורה שלהם עם ישראל מוגן מכל אויביו. מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה״ל המוסרים את נפשם, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה – לחבק את כולם, לאחד את כולם. אל תיתנו ליועמ״שית ולמסיתים למיניהם להפריד בינינו."

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, חידד בדבריו כי המאבק טרם הסתיים וכי מדובר בפתרון זמני בלבד בדרך להסדרה המלאה של מעמד בני הישיבות. ח"כ מקלב שלח בדבריו גם מסר פנימי נוקב לשותפים מימין: "הוראת השעה היא צורך חיוני והכרחי בדרך להסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה. חקיקה זו באה לתקן עוול חמור, שבו בארץ ישראל לומדי התורה נרדפים ברשעות כעבריינים ונעצרים בשל לימוד התורה. התעקשנו שהנושא העקרוני והמהותי הזה לא יוסר מסדר היום. התברר שוב שיש צורך להגביה ולעבות את החומות מול גורמים בציונות הדתית, המבקשים ומסיתים להתנות את ההכרה בלימוד התורה בשירות צבאי או בדרישות חדשות אחרות. לא נעצור עד להסדרה מלאה, ולא נהיה שותפים בשום ממשלה שלא תבטיח זאת."

הריצה המבוהלת לבג"ץ של לפיד, ליברמן והשמאל

בעוד הציבור החרדי נושם לרווחה, באופוזיציה הקיצונית לא יכלו להכיל את ההישג של עולם התורה. תוך דקות ספורות מאישור החוק, הוגשו עתירות לבית המשפט העליון, כשהן מלוות בהצהרות רוויות שנאה והסתה נגד הציבור החרדי ונציגיו.

העתירות הוגשו על ידי מפלגות 'יש עתיד' בראשות יאיר לפיד ו'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן. בעתירה של ישראל ביתנו נטען כי מדובר בחוק "חסר תקדים המעניק חסינות פלילית למשתמטים", תוך ניסיון לצייר את לומדי התורה כעבריענים פליליים לכל דבר.

"זו תפארתן של הכנסת והממשלה, לאחר ארבע שנות כהונה, שלוש שנים לאחר אירועי השביעי באוקטובר - העמקת ההפליה בין דם לדם, דין שונה לחייב גיוס חילוני, מסורתי, דתי; ודין אחר לחייב הגיוס בן הציבור החרדי", נכתב בעתירה של יש עתיד.

יאיר לפיד ( צילום: פלאש 90 )

ליברמן ניצל את הגשת העתירה למתקפה חריפה: "חוק הקפאת מעצר העריקים הוא מהחוקים המבישים והמופקרים ביותר שידעה מדינת ישראל. אותו עריק, אם הוא חילוני או מהציונות הדתית – ייעצר ויישלח לכלא. אם הוא חרדי – הממשלה מעניקה לו חסינות מפני מעצר. קואליציית ההשתמטות בחרה להפריד בין דם לדם ולהפקיר את ביטחון המדינה". ח"כ עודד פורר הוסיף בהסתה אישית בוטה: "הדם של הילדים שלנו לא פחות אדום מהדם של הילדים של דרעי וגולדקנופף".

מיד אחריהם הגישה גם 'התנועה לאיכות השלטון' עתירה נוספת לבג"ץ, תוך שהיא משתמשת בביטויים קשים נגד הממשלה: "הקואליציה הסירה היום את אחרונת המסכות, והבהירה בקול צלול וברור כי היא מפלה בין דם לדם. חוק שמעניק למשתמטים חסינות ממעצר הוא ניסיון לעגן בחקיקה מציאות שבה חובת השירות חלה על חלק מהציבור בלבד. עתרנו לבג"ץ כדי לעצור את חקיקת ההפליה".

באגף הקיצוני של האופוזיציה, יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, בחרה להשתלח ישירות בנציגים החרדים ובמשפחותיהם בכינויי גנאי חסרי תקדים: "במליאה חוגגים עכשיו העסקנים החרדים את הדיל המחפיר שסידרו לילדים ולנכדים שלהם, בזמן שהילדים של כולנו מתגייסים ומסכנים את חייהם. חבורה של עסקנים ציניים, רודפי כוח ותאבי בצע, על חשבון ביטחון המדינה. בממשלה הבאה אפעל לביטול כל חוקי הדילים המושחתים הללו".

המבחן המיידי: צו ביניים

בקרב משפטנים בעלי ניסיון בטיפול בעתירות לבג"ץ מעריכים כי השופטים צפויים לנסות ולפסול את החוק בהמשך, בהתאם לעמדתם העקבית בסוגיית גיוס בני הישיבות. עם זאת, השאלה המרכזית והבוערה כעת היא האם בג"ץ ייעתר לבקשת העותרים ויוציא צו ביניים מיידי שיקפיא את החוק עוד לפני הדיון המעמיק בעתירות.

הוצאת צו ביניים תחזיר את איום המעצרים כבר בימים הקרובים ותשלול מבני הישיבות את ההגנה שניתנה להם בחוק. מנגד, אי-הוצאת צו ביניים תאפשר לחוק להיכנס לתוקף ולהקפיא את הליכי המעצר למשך 90 יום, כפי שנקבע בחקיקה.