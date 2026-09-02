יוזמה מיוחדת מתקיימת בימים אלה בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים: חבורה ללימוד הלכות שבת בעיון, שהוקמה ביזמת ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן. המטרה המרכזית של החבורה היא לחזק את שמירת השבת ודקדוק ההלכה בקרב בני הישיבה, לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

הלימוד מתנהל בדרך הנהוגה בעולם הישיבות – בירור יסודי של עיקרי ושורשי הסוגיות החל מהגמרא והראשונים, דרך האחרונים ועד לפוסקי זמננו. מדי שבוע מקבלים הבחורים מראי מקומות מסודרים, לומדים את הסוגיה בסדר, ולאחר מכן שומעים שיעור מפורט מפי הגאון רבי יצחק לארוש.

רקע להקמת החבורה

החבורה הוקמה בעקבות דברי חיזוק שמסר ראש הישיבה לקראת ראש השנה האחרון. הגר"ח כהן עמד על דברי בעל ה'ערוך לנר', שהסביר כי בשנה שבה ראש השנה חל בשבת ואין תוקעים בשופר – השבת עצמה היא שעומדת ומסנגרת על ישראל ביום הדין.

מתוך הבנה זו, הדגיש ראש הישיבה את הצורך להתחזק במיוחד בשנה זו בקדושת השבת, ברוממותה ובדקדוק הלכותיה, כדי שתעמוד לישראל לזכות. דברי החיזוק הללו הובילו להקמת החבורה המיוחדת, שמטרתה לתרגם את המסר התיאורטי למעשה ממשי של לימוד והתעמקות.

בני הישיבה מציינים כי לצד החיזוק המיוחד בענייני שבת, החבורה מעניקה הזדמנות נדירה ללימוד הלכה בצורה ישיבתית, יסודית ושורשית. במקום לימוד שטחי של ההלכה הסופית בלבד, הבחורים עוסקים בעיון במקורות הסוגיה מתחילתה, עוקבים אחר התפתחות ההלכה דרך הדורות, ומגיעים להלכה למעשה מתוך הבנה מעמיקה.