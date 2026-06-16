3 ימים אחרי הפטירה: באה בחלום בגלל חוב של 1.80 שקלים

סיפור יוצא דופן מעולם האמת עורר עניין רב בימים האחרונים: שלושה ימים בלבד לאחר פטירתה של מרת אורלי חדד ע"ה, אחותו של הגאון המקובל רבי יצחק ברדא רו"מ 'יצחק ירנן', הופיעה המנוחה בחלום נכדתה וביקשה ממנה להסדיר חוב קטן שנותר מאחור.

על פי העדות שהגיעה למערכת 'בבלי', המנוחה מסרה לנכדתה בחלום הוראה מפורטת: לגשת למאפיית 'שובע שמחות' בבני ברק ולשלם סכום מדויק של שקל ושמונים אגורות. החוב נוצר, כך הסבירה, מרכישה שביצעה בעבר שבה חסר לה סכום של 1.60 שקלים, והמוכר הציע לשלם מכיסו – אך הדבר לא בוצע בפועל. בנוסף, נותר חוב של 20 אגורות עבור שתי שקיות שלקחה מבלי לדעת שיש עליהן תשלום.

הפרטים אומתו במאפייה

הנכדה ניגשה למאפייה וביררה את הפרטים, ושם אישרו לה העובדים כי אכן התרחש מקרה דומה. רק לאחר מכן עודכן הגאון רבי יצחק ברדא בפרטי החלום.

הרב ברדא, היושב שבעה על אחותו ע"ה, חזר על המעשה מספר פעמים במהלך ימי האבל והציג אותו כמסר של חיזוק וזהירות בענייני ממון. בדבריו שיתף את הנוכחים בפרטי המכתב שקיבל מהנכדה והדגיש את חשיבות היושר והדיוק גם בסכומים זעירים.

'כמה זה מראה על צדקות!'

"אתמול הנכדה שלה שלחה מכתב, שסבתא באה אליה בליל שבת ואמרה לי: 'תלך למאפיית שובע ותשלם שמה שקל שישים. כי פעם קניתי בחמישים ואחד שישים, והיה לי רק חמישים. והקופאי אמר 'אני, אני אשלם', והוא לא שילם. אז לכי תשלמי. ועשרים אגורות – לקחתי שתי שקיות ולא ידעתי שצריך לשלם עליהם'"

הרב ברדא הוסיף בהתרגשות: "תראה, יום השלישי של הקבורה שלה, היא כבר גמרה את כל... את כל הדין כבר היא... היא כבר קיבלה אפילו רשות לבוא ולהגיד 'תעשו לי טובה'. כמה זה מראה על צדקות!"

הרב ברדא הדגיש את המסר העולה מהסיפור – חשיבות היושר והדיוק גם בסכומים זעירים, והאחריות המוטלת על אדם בענייני ממון ובין אדם לחברו. כך הפך חוב של 1.80 שקלים לדיון רחב על אחריות, יושר ומשמעותם של מעשים קטנים.