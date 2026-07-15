שוב פעם: תלמיד ישיבת שפת אמת (גור) נעצר ונשפט באופן מיידי ל-20 ימי מעצר בפועל בכלא הצבאי - לאחר שהוגדר על ידי הצבא כעריק. הצעיר, שלטענת החסידות התייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו, מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח על אף מאמציו.

בחסידות גור מציגים תמונה מורכבת של השתלשלות אירועים שהובילה למעצר. על פי גרסתם, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני האחרון, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה שאליה היה אמור להגיע.

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם, השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר ללשכת הגיוס בחיפה כפי שהונחה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו עם הנחיה להתייצב היום, יום רביעי.

כאשר הגיע הבוקר בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו ביום שני, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות. בעקבות כך, נשפט במקום ונשלח לרצות 20 ימי מאסר בכלא הצבאי.

"סחבת וטרטור מצד לשכות הגיוס"

בחסידות גור טוענים בתוקף כי מדובר בתוצאה של סחבת וטרטור מצד לשכות הגיוס, וכי הצעיר עשה כל שביכולתו להסדיר את מעמדו בהתאם להנחיות שקיבל מהגורמים הרשמיים. "הוא התייצב שלוש פעמים ברציפות, עשה בדיוק מה שביקשו ממנו, ובסוף קיבל מאסר", מסרו גורמים בחסידות.

המקרה מתרחש על רקע המתיחות הגוברת סביב נושא גיוס בני הישיבות. רק אתמול עברה בכנסת חוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, אך בית המשפט העליון הטיל עליו צו ארעי המקפיא את כניסתו לתוקף, דבר שמותיר את בני הישיבות בחוסר וודאות משפטית.