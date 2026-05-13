נסיון נוסף: המשטרה הצבאית נסוגה לאחר שעשרות בחורים מנעו מעצר

משטרה צבאית

ניסיון מעצר נוסף של המשטרה הצבאית נכשל הלילה (בין שלישי לרביעי) בהוד השרון, כאשר כוחות האכיפה הגיעו לביתו של בן ישיבה בשעות הלילה המאוחרות. האירוע, שהתרחש בסביבות השעה 2:30-3:00 לפנות בוקר, הסתיים בנסיגת הכוחות לאחר שעשרות בחורים חרדים התאספו במקום.

על פי הנמסר, כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לבית המשפחה בהוד השרון במטרה לעצור את בן הישיבה שהוגדר כ'עריק'. תוך זמן קצר הופעלה מערכת ההתרעות 'צבע שחור', ועשרות הגיעו למקום כדי למנוע את המעצר. הבחורים שהגיעו למקום פתחו בשירה וריקודים מחוץ לבית, בצעד שנועד להפגין נוכחות ולהקשות על פעולת הכוחות. בשל המהומה שנוצרה והקושי להתמודד עם ההתנגדות המאורגנת, נאלצו שוטרי המשטרה הצבאית לעזוב את המקום ללא 'המבוקש'. המקרה בהוד השרון מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות מעצר כושלים בימים האחרונים ברחבי הארץ, כאשר לצידם נסיונות אחרים לעצור לומדי תורה כן הצליחו.

הפגנות הפלג הירושלמי

ניסיונות המעצר מתרחשים על רקע החלטת בג"ץ לפני תקופה בנושא הסנקציות נגד לומדי התורה, שבה מתחו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בג"ץ קבע כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם המשטרה הצבאית במעצר תלמידי ישיבות.

יצוין כי למרות המאמץ המוגבר של צה"ל והמשטרה הצבאית בימים האחרונים, רוב ניסיונות המעצרים של לומדי התורה נכשלים בשל ההתנגדות המאורגנת והשימוש במערכות התרעה מתוחכמות המאפשרות גיוס מהיר של מפגינים למקום.