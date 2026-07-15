אירוע יוצא דופן צפוי להתקיים בשבת הקרובה, פרשת דברים - שבת חזון, ברחבת הכותל המערבי. לראשונה, יתאחדו כלל המניינים הפועלים ברחבה באותה שעה לברכת כהנים מרכזית אחת, בהשתתפות עשרות כהנים מכל הזרמים והמגזרים.

על פי התוכנית שגובשה, היוזמה תצא לפועל במהלך תפילת נץ החמה, בשעה 06:10 בבוקר. בשעה זו, יעצרו המניינים השונים ברחבת הכותל את סדר תפילתם באופן מתואם, והמתפללים והכהנים יתכנסו במרכז הרחבה לקיום ברכת כהנים משותפת.

המועד שנבחר לקיום המעמד הוא השבת הסמוכה ליום פטירתו של אהרן הכהן, ובמקביל לשבת האחרונה של זמן קיץ בעולם הישיבות - עיתוי המאפשר את השתתפותם של בני ישיבות רבים מכל הארץ.

השתתפות רחבה מכל הזרמים

המארגנים מציינים כי הושגה הסכמה רחבה בקרב מוסדות התורה והקהילות, וכהנים מכל הזרמים אישרו את הגעתם. בין הישיבות שתלמידיהן ישתתפו במעמד: ישיבת מיר, חברון גבעת מרדכי, פורת יוסף מהעיר העתיקה וגאולה, ומשכן אשר.

כמו כן צפויים להשתתף תלמידי ישיבת פני מנחם של חסידות גור, ישיבת חוט של חסד, מרכז הרב, הר המור, עטרת ירושלים, נתיב מאיר וחומות ירושלים. לצד תלמידי הישיבות, צפויים להגיע רבנים, דיינים ואישי ציבור רבים.

האדמו"ר מפינסק-קרלין ורבנים בכירים

אל המעמד יצטרפו שורה של רבנים וראשי מניינים קבועים בכותל המערבי. בין המשתתפים הבולטים: כ"ק האדמו"ר מפינסק-קרלין שליט"א, שהינו כהן מיוחס, הצפוי לשהות השבת בכותל ולהשתתף בברכת הכהנים.

כמו כן ישתתפו הגר"מ פרקוביץ, אב"ד מודיעין ובורר בפוניבז', יחד עם מניינו, חזן בית הכנסת הגדול אבריימי קירשנבוים, ומנהלי המניינים והרבנים: הרב לוי נחום, רבי שאול נוקריאן, רבי דוד טוטיאן, הרב שמעון זינגר, הרב חיים יום טוב זילברמן, הרב נתן ארוש, הרב משה וייס, המגיד הרב שמואל מורנו, הרב יוסי כהן, הרב אבידן הכהן שנהב, אורי קרעי ואפרים הולצברג.

המארגנים מזכירים כי לשיטות רבות בקרב הראשונים, מצוות ברכת כהנים מוטלת לא רק על הכהנים המברכים אלא גם על הציבור המתברך, ומכאן החשיבות הנודעת להשתתפות הציבור הרחב במעמד המשותף, בבחינת ברוב עם הדרת מלך.