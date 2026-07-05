יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), השמיע הבוקר (ראשון) ביקורת חריפה ונוקבת במיוחד נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. הרקע למתקפה הוא שורת הסנקציות הכלכליות והצעדים הננקטים לאחרונה נגד עולם הישיבות והכוללים, בשל תלמידים שמעמדם הצבאי לא הוסדר.

בראיון נרחב שהעניק לרדיו 'קול ברמה', שלל מילביצקי מכל וכל את הטענה כי הצעדים נגד הציבור החרדי נובעים משיקולים הקשורים לסוגיית הגיוס. "מי שחושב לתומו שיש פה סיבה שקשורה לגיוס וכדומה, מדבר קשקוש מקושקש", הצהיר. "בפועל מדובר במסע ציד פוליטי מובהק שמנהלת היועצת המשפטית לממשלה נגד ציבור לומדי התורה".

"המטרה לייאש את הציבור ולמנוע ממנו להגיע לקלפיות"

לדברי יו"ר ועדת הכספים, המטרה הברורה של היועמ"שית היא לייאש את הציבור החרדי, לפגוע בו פגיעה קשה, ולמנוע ממנו להגיע אל הקלפיות במערכת הבחירות הקרובה. "היא מרשה לעצמה להתעלל בציבור החרדי פשוט כי זה קל וכי הדבר מתאפשר לה כרגע", תקף מילביצקי.

"מדובר באישה ארורה ונוראה, שלא נרתעת מפגיעה בילדים ובאוכלוסיות חלשות", הוסיף בחריפות. "אני סמוך ובטוח שהיא עוד תיתן את הדין על הנזקים האדירים שהיא מחוללת. אמנם אני בספק אם זה יקרה במערכת המשפט הנוכחית שלנו – לפחות עד שלא נבצע פה מהפכה משפטית מקיפה – אך ישנם כוחות גדולים יותר שיבואו איתה חשבון".

מילביצקי המשיך בקו התקיף והזכיר את פרשת לוחמי המילואים: "היא לא היססה לתפור עלילת דם נגד לוחמי המילואים שלנו בעיצומה של מלחמה, חודשים ספורים בלבד לאחר טבח שמחת תורה, כך שבמקרה הזה היא בוודאי לא תעצור. לשיטתה ולשיטת האנשים שמקיפים אותה, אנחנו 'לקחנו להם את המדינה', והאינטרס הביטחוני העליון שלהם הוא למנוע את קיומה של ממשלת ימין".

"הפנייה לבג"ץ היא טעות אסטרטגית"

יו"ר ועדת הכספים התייחס גם לניסיונות של גורמים בתוך הקואליציה לפנות לבג"ץ בבקשה לקבלת סעד משפטי, וקבע כי מדובר בשגיאה טקטית חמורה. "עלינו להתעורר מהאשליות ומחלומות באספמיא. מי שמאמין שבג"ץ יעניק סעד כלשהו לציבור לומדי התורה פשוט טועה טעות מרה", הבהיר.

"לא מדובר כאן באירוע משפטי או בהתנגשות בין תפיסות עולם, אלא במלחמה מכוונת נגד הממסד החרדי במטרה להכניע אותו ולהקשות עליו מבחינה תקציבית", הוסיף מילביצקי. הוא ציין כי לא ראה שמבקשים לבחון מחדש את התקציבים של אוניברסיטאות שבהן לומדים סטודנטים שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא, או כאלה שפועלים באופן אקטיבי נגד ביטחון המדינה.

"מנגד, עמותות שמסייעות לשב"חים או למסתננים מסודן מקבלות תקציבים ואישורי סעיף 46 ללא שום קושי", תקף.

"האוצר ורשות המיסים פוחדים ממנה"

במהלך הראיון חשף מילביצקי כי ניסה להוביל מהלך עוקף במסגרת ועדת הכספים, אך נתקל בחשש רב מצדם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש רשות המיסים. "כבר לפני חודש וחצי או חודשיים הפצרתי בשר האוצר ובראש רשות המיסים להתעלם לחלוטין מהנחיות מסוג זה, ולשלוח אלינו לאישור בוועדת הכספים את כל העמותות, ללא שמץ של אכיפה בררנית", מסר.

"שר האוצר ואני אמנם לא מנהלים מערכת יחסים חמה במיוחד, אבל כשפניתי לראש רשות המיסים כיתבתי גם אותו, ואף קראתי לו בצורה ברורה מעל בימת הכנסת להורות על התעלמות מההנחיה הבלתי חוקית הזו", הוסיף מילביצקי.

לדבריו, "לצערי הרב, הם בוחרים לגלגל את האחריות מגורם לגורם. הם פשוט מפחדים, וקשה לי להאשים אותם לחלוטין משום שהם מבינים היטב שלאנשים במערכת המשפט אין קווים אדומים. עם זאת, סמוטריץ' בוחר לפעול אחרת, והוא זה שיצטרך להסביר לציבור מדוע אינו מתייצב לצד שותפיו הטבעיים".