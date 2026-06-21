"בחסדי שמים": המקובל יצא מבית החולים - עדיין זקוק לתפילות

בשורות מעודדות הגיעו הבוקר (ראשון) מסביבתו הקרובה של המקובל הגאון הצדיק רבי חזקיהו דב הכהן קוק שליט"א מטבריה. לאחר תקופה ממושכת ומורכבת בה היה הרב מורדם ומונשם במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים "פוריה", מעדכנים מקורביו על התקדמות דרמטית במצבו הבריאותי.

הליך הפסקת ההרדמה החל כבר לפני כשבועיים, והבוקר הגיע לשיאו עם ניתוקו המלא של הרב ממכשיר ההנשמה. כעת הוא נושם בכוחות עצמו, כאשר בשעה 06:30 פונה מבית החולים בטבריה והועבר למרכז שיקומי לצורך המשך טיפול ומעקב צמוד.

"הדרך להחלמה עודנה ארוכה"

עם זאת, בסביבתו של הרב מדגישים כי הדרך להחלמה מלאה עודנה ארוכה. גופו של הרב חלש מאוד בשלב זה, הוא אינו מסוגל להניע את איבריו או לאכול בכוחות עצמו, והוא ניזון באמצעות צינור הזנה.

במקביל, מצביעים המקורבים על סימני תקשורת ותגובה מעודדים מצד הרב. כאשר מדברים איתו ומספרים לו על התפילות הרבות שנערכות לרפואתו בכותל המערבי ובקבר רחל, או מזכירים דברים שאמרו עליו גדולי ישראל, ניכרים אצלו מצמוצי עיניים, פתיחת עיניים וניסיונות ברורים לדבר ולהגיב.

שיפור משמעותי לאחר שבועיים קשים

כזכור, לפני כשבועיים חלה הידרדרות חדה ופתאומית בבריאותו של הרב, מה שאילץ את הצוות הרפואי במרכז הרפואי "פוריה" בטבריה להרדימו ולהנשימו באופן מלא בניסיון לייצב את המדדים. מצבו הוגדר אז כקשה מאוד, ועורר גל של דאגה וקריאות לתפילה בכל רחבי הארץ ובתפוצות.

בשבוע האחרון חל מפנה חיובי במצבו. הרב החל לנשום בכוחות עצמו במשך רוב שעות היממה, תוך שימוש בתמיכת חמצן בלבד. בנוסף, חל שיפור משמעותי במצבו הנשימתי, כאשר הדלקת בריאותיו נסוגה כמעט לחלוטין. צוות המקורבים ציין כי מזהים סימני התאוששות נוספים, בהם תזוזות מורגשות ברגליו ובידיו.