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מפגש מיוחד

"יש בו אור עולם": הווידאו המרגש מחדר הלימוד של מרן

הראשון לציון הרב עמאר בברכה נרגשת למרן הרב עובדיה זצוק"ל • "על ידי הרב הייתה לנו תקומה" | התיעוד הנדיר מחדר הלימוד (חדשות חרדים)

צילום: אוצרות מרן

תיעוד מרגש ונדיר שצולם בימי ערב חג הסוכות בימי חיותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מציג את הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר כשהוא מברך בהתרגשות רבה את מרן זצוק"ל לרגל יום הולדתו בי"ב בתשרי.

בסרטון נראה הרב עמאר יושב לצדו של מרן בחדר לימודו המעוטר בספרים, כשהוא פונה אליו בדברי הערכה ותשבחות על פועלו הכביר למען עולם התורה והציבור הספרדי.

"אני חושב שהיום הזה, י"ב בתשרי, יש בו אור עולם", פתח הרב עמאר את דבריו. "שזכינו ברוך השם למתנה הכי נפלאה... לא יודעים במה להודות להשם שנתן את המתנה. על ידי הרב הייתה לנו תקומה".

מרן הרב עובדיה השיב בענוה: "מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון".

הרב עמאר המשיך בהתרגשות: "כבודו הקים את כל הדור, ברוחו הגדולה החיה את כל הדור כולו בן פורת יוסף... על כן היום הזה, באמת זה יום שנפתחו בו אורות עליונים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו אורך ימים ושנות חיים ושלום".

מרן הרב עובדיה השיב לרב עמאר בברכה חמה: "וכן למברכך, וכן למר", ונטל את ידו בחביבות. הרב עמאר חתם את המפגש בברכת "תבורך מפי עליון", כשהנוכחים בחדר עונים "אמן".

במהלך המפגש הוגש לשניהם מגש עמוס באתרוגים מהודרים לקראת חג הסוכות, בסימן לימי החג שבהם התקיים המפגש.

התיעוד המיוחד מעניק הצצה נדירה לרגע של הערכה רוחנית עמוקה בין שניים ממנהיגיה הרוחניים של היהדות הספרדית בדור האחרון.

הרב שלמה משה עמארהרב עובדיה יוסף

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