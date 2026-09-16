הגר"י יוסף: מותר לרכוש כרטיס טיסה ממעשר כדי להגיע ארצה ולהצביע ש"ס

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הוציא הערב פסק הלכה לקראת הבחירות: לשוהים בחוץ לארץ מותר לרכוש כרטיס טיסה מכספי מעשר לצדקה כדי להגיע לארץ ישראל ולהצביע למפלגת ש"ס. הפסק ניתן בעקבות פניית הרב זמיר כהן, ראש ישיבת תורת יוסף.

"הרב זמיר כהן, שיהיה בריא, ראש הישיבה, הוא שאל אותי: יש לו כמה ידידים בחוץ לארץ, והם יכולים להצביע בכנסת. הם רוצים לקנות כרטיס טיסה, אבל רוצים לקנות את זה ממעשר כספים, אם זה מותר או לא?", פתח הראשון לציון בדבריו.

הגר"י יוסף הבהיר כי עבור הספרדים הדבר פשוט: "לנו הספרדים פשוט שזה מותר. אין ספק. למה? כי הספרדים, מעשר כספים זה מנהג, לא עיקר ההלכה. מנהג – מותר לו".

אולם הראשון לציון לא הסתפק בכך, והרחיב את הפסק גם לאשכנזים: "גם לאשכנזים, שהרמ"א מביא את זה להלכה לעשות מעשר כספים, גם לאשכנזים מותר לכתחילה לקחת כרטיס טיסה ממעשר כספים כדי לבוא במיוחד יום קודם, להצביע, ולחזור בחזרה".

הגר"י יוסף הסביר את ההיתר: "מותר לכתחילה להשתמש במעשר כספים לכרטיס - כי זה מצווה, וחובה קדושה על כל אחד ואחד: בין אם בחורי ישיבות, בין אברכים, בין בעלי בתים, בין צעירים ובין זקנים – כולם צריכים לבוא ולהצביע למען התנועה הקדושה הזו, שזה ייתן כוח לתורה!"

הראשון לציון הדגיש את חשיבות הכוונה: "לכוון לפני כן: אנחנו עושים את זה לשם מצווה! ואז בשמיים יהיה לנו שכר גדול. תצביעו ש"ס, וזה יהיה כוח לנציגים שלנו לפעול – מקוואות, תלמודי תורה, בחורי ישיבות, הכל שיעשו!"

פסק ההלכה מהווה שינוי משמעותי בדרך שבה מפלגות חרדיות פנו עד כה למצביעים בחוץ לארץ. במערכות בחירות קודמות, המאמץ להביא מצביעים מחו"ל התבסס בעיקר על מערכים לוגיסטיים וקרנות צדקה קהילתיות. חסידויות גדולות בארץ ובארה"ב הקימו חמ"לים מיוחדים, ועשירים ונדיבים מהקהילה תרמו כספים לקרנות שרכשו כרטיסי טיסה מוזלים עבור בחורי ישיבות.

כעת, פסק ההלכה של הגר"י יוסף פונה ישירות לכיסו של האזרח הפרטי השוהה בחו"ל. הוא מעניק לו הכשר הלכתי להשתמש בכסף שהוא ממילא מחויב להפריש לצדקה, ובכך פותר את הבעיה הכלכלית של עלות הטיסה עבור אלו שאין להם מימון מחצר חסידית או מקרן מפלגתית מאורגנת.

במקביל, גם בגוש המרכז-שמאל ובקרב ארגוני החברה האזרחית קיימת התארגנות רחבת היקף שמטרתה להביא עשרות אלפי ישראלים השוהים בחו"ל להצביע בישראל. המיזמים הללו הפכו לאחד ממוקדי העימות הפוליטיים והמשפטיים המרכזיים של מערכת הבחירות הנוכחית.

ברשתות החברתיות מתנהלים קמפיינים ויראליים תחת מסרים של "הגנה על הדמוקרטיה". ישראלים רבים בחו"ל משתפים צילומי מסך של כרטיסי טיסה יקרים שרכשו באופן עצמאי, לצד יוזמות מקומיות המציעות אירוח, לינה והסעות בחינם מהשדה לקלפיות עבור אלו שמגיעים ארצה במיוחד.

במפלגות החרדיות צפויות כעת לפעול בקרב הציבור שנמצא בחו"ל עם הסברה ממוקדת על חשיבות ההגעה ארצה לצורך ההצבעה בבחירות.