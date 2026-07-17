תקיפת הפקחים ( צילום: קובי ישראל )

החלטה חריגה ומפתיעה התקבלה השבוע ברשות המסים: מנהל הרשות, שי אהרונוביץ, הורה להקפיא את הטיפול בכל תביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בגין נזקי מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" - עד לפרסום גינוי רשמי מצד עיריית בני ברק על תקיפת פקחי הרשות.

ההחלטה הדרמטית הגיעה בעקבות אירוע חריג שהתרחש אתמול (חמישי) בשכונת קרית ויז'ניץ בעיר התורה, שבו הותקפו פקחי רשות המסים במהלך ביצוע עבודתם. בתיעוד שפורסם ב"כיכר השבת" נראה המון מקיף את רכב הפקחים, משליך לעברו ביצים וגורם לנזק לשמשות הרכב, עד לחילוצם מהמקום על ידי כוחות משטרה. "לינץ' ע"י מאות אנשים" במכתב חריף ששיגר אהרונוביץ לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, תיאר מנהל רשות המסים את חומרת האירוע. "היום בשעות הצהריים הותקפו באלימות עובדי רשות המסים אשר הגיעו לעסק בעיר לשם ביצוע עבודתם", כתב אהרונוביץ. "העובדים חוו לינץ' ע"י מאות אנשים וחולצו בסיעתא דשמיא ע"י שוטרי משטרת ישראל". סערה במודיעין עילית: מהומה אלימה סביב שיעורו של הרב פייבלזון חיים כהן | 16.07.26 8 אהרונוביץ הדגיש כי מדובר באירוע שני בתקופה קצרה: "לצערי המדובר באירוע אלימות שני לאחר שבשבוע שעבר גם הותקפו באלימות עובדי רשות המסים וחולצו ע"י המשטרה". לדבריו, לתדהמתו, עיריית בני ברק לא מצאה לנכון לגנות את האלימות בשני המקרים.

"אין לי אלא להסיק כי עובדי רשות המסים אינם רצויים בעירך"

במסקנה חריפה כתב מנהל רשות המסים: "לאור האמור, אין לי אלא להסיק כי עובדי רשות המסים אינם רצויים בעירך ולאור זאת הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיידית מטיפול בנזקי מלחמה אשר ארעו לרכוש של תושבי העיר באירועי מלחמה 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'".

ההקפאה תימשך, כך נמסר, עד להוצאת הודעת גינוי חד משמעית שאינה משתמעת לשני פנים ע"י העירייה ופרסומה בכלי התקשורת של הציבור החרדי - עיתונות, רדיו, קווי נייעס וכיוצ"ב.

השלכות על אלפי תושבים

ההחלטה צפויה להשפיע על תושבי בני ברק שסבלו מנזקי המלחמה במהלך מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", והגישו תביעות פיצויים לקרן הפיצויים. כעת, הטיפול בתביעות אלו יעוכב עד לפרסום הגינוי הנדרש.

מעיריית בני ברק טרם נמסרה תגובה רשמית. אם תתקבל, נפרסמה במלואה.