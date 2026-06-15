ועדת הבחירות לבחירת רב למועצה המקומית עמנואל הודיעה לפני זמן קצר (שלישי) כי הרב משה הללי נבחר פה אחד לתפקיד רב המועצה המקומית עמנואל, לאחר שנים רבות בהן המועצה פעלה ללא רב רשמי.

הרב הללי, המשמש כרב בית הכנסת הספרדי בעמנואל, זכה ב-21 קולות בעדו ללא אף מתנגד אחד.

בחירתו של הרב הללי מהווה אבן דרך משמעותית עבור המועצה המקומית עמנואל, שחיכתה שנים רבות למינוי רב רשמי שינהיג את הקהילה ברוחניות ובהלכה. המינוי מגיע בעקבות תהליך בחירות מסודר שהתנהל בהתאם לתקנות החדשות שאושרו על ידי שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, בירך על הבחירה ואמר: "לאחר שנים רבות ללא רב זכתה עמנואל ברב אשר כוחו במותניו שינהיג את הישוב. מינוי זה מצטרף למהפכה האמיתית אותה הוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי במהלך הקדנציה הנוכחית מתוך דאגה אמיתית לצביונה היהודי של המדינה".

בחירת הרב הללי מצטרפת לשורה של מינויים של רבני ערים ומועצות אזוריות שהתאפשרו בעקבות התקנות החדשות שחתם עליהן שר הדתות, המאפשרות את בחירתם של עשרות רבני ערים חדשים ברחבי הארץ. התקנות כוללות שורת שינויים באופן בחירת הרבנים ובתנאי כהונתם.

עמנואל, המונה כ-4,000 תושבים, ידועה כמועצה מקומית חרדית בשומרון. בשנה האחרונה התרחבה הקהילה החסידית במקום, כאשר חסידי ויז'ניץ ייסדו קהילה צעירה שמונה כ-30 אברכים, בברכתו ובעידודו של האדמו"ר מויזניץ.

יצוין כי בחודשים האחרונים נבחרו רבנים נוספים למועצות אזוריות, ביניהם הרב שלמה לביא למועצה האזורית מגילות ים המלח, הרב מאיר אלמליח למועצה האזורית תמר, והרב גד אטיאס למועצה האזורית מטה יהודה. כל המינויים הללו מהווים חלק ממגמה רחבה של חיזוק המנהיגות הרוחנית ברשויות המקומיות.