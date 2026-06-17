ח"כ מאיר פרוש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, שיגר הבוקר (רביעי) מכתב ליו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל, בדרישה לקיים דיון דחוף בנושא מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה במחאות, וזאת בעקבות ההתנהלות האלימה של המשטרה בפיזור ההפגנה הבוקר.

במכתבו מציין ח"כ פרוש כי "במשך שנים ארוכות, ובפרט לאורך תקופת מחאות השמאל, אנו עדים למדיניות עקבית של "הכלה" מצד משטרת ישראל. ראינו סבלנות אין קץ כלפי מפגינים שחסמו כבישים מרכזיים ושיבשו את חיי המדינה, ראינו שוטרים שכורזים בנימוס ברמקולים, וראינו מערכת שמקדשת את חופש המחאה".

פרוש מוסיף וכותב כי "​אך פעם אחר פעם, אנו למדים בדרך הכואבת ביותר כי המשוואה הזו נעצרת לחלוטין כשמדובר בציבור החרדי. מול מפגינים אלו - אין הכלה, אין סבלנות ואין שום ניסיון להבנה.

"​הבוקר, הגיעה מדיניות האכיפה הסלקטיבית הזו לשיא מסוכן ומדמם. ההפגנה שהתקיימה בכביש 4 סמוך לבני ברק פוזרה באלימות אכזרית וחסרת תקדים שחצתה כל קו אדום אפשרי. לא מדובר היה בפינוי כביש או בשמירה על הסדר הציבורי, אלא בהפעלת כוח ברוטאלית שנועדה להלך אימים".