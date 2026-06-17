הגאון רבי חיים ברמן ה'מתמיד' של הישיבה ( צילום: יצחק ורדי )

בעקבות מצבו הרפואי הקשה והמדאיג של המתמיד הגדול בדורנו, הגאון האדיר רבי חיים ברמן, ותיק הגאונים בישיבת פוניבז' המעטירה זה עשרות בשנים, פרסמו ראשי הישיבה קריאת קודש דחופה לכלל תלמידי הישיבה ובוגריה, להעתיר בתפילות ובתחנונים לפני בורא כל יצור, למען ישיב את כתרה של הישיבה אל תוככי היכל בית ה' לעוד רבות בשנים דשנים ורעננים

במכתבם מגדירים ראשי הישיבה את רבי חיים ברמן כ"ספר התורה החי" של הגבעה ומציינים את חסרונו המורגש בהיכל הישיבה מאז חלה. תוכן המכתב:

מכתב רבני פוניבז' למען רבי חיים ברמן

דמות קודש רבי חיים ברמן, חלה לאחרונה וניטל כבוד מבית חיינו: מכתב זעקה מראשי ישיבת פוניבז' בקריאה להתחזק לרפואת המתמיד רבי חיים בן רעשא רייזל.

"באשר מורנו הגאון האמיתי, צדיק יסוד עולם, דמות קודש רבי חיים ברמן שליט"א, חלה לאחרונה וניטל כבוד מבית חיינו, ספר התורה החי, נר תמיד בישיבתנו הקדושה יותר משבעים שנה מנעוריו ועד היום הזה.

ובעזר השי"ת יש בדרכי הרפואה עזר שיאריך ימים ושנים בלימוד התורה ועבודת השי"ת. ומה שמוטל עלינו הוא לסייעו בתפילה וריבוי זכויות.

ובהיות שההשפעה הגדולה שנראית לכל א' מבני הישיבה, היא ההתמדה הנוראה והקפידא המופלגת בשמירת הסדרים תדיר תדיר, יום ולילה, כל סדר וקביעות כל שיעור וכו', והוא יחיד הדור בזה כבר שבעים שנה שאין דומה לו, ואולי גם בדורות שלפנינו, וכעת נחסר מהישיבה הזכות הגדולה הזאת שצדיק זה שרוי בתוכנו ומתחזקים על ידו בכל עת, חובת כל א' מאתנו היא להרבות בזה. וזה יהיה הזכות הגדולה עבורו שמתחזקים בעבודתו לבל יבטל התמיד, והישיבה ממשיכה להיות עמלי תורה ושומרי זמניה.

נבקש מכל א' וא' מבני הישיבה לקבל על עצמו להתחזק בשמירת הזמן ובשקידה, וכל א' יקבל על עצמו לכל הפחות שיקדים בכל יום רבע שעה בלימוד א' מן הסדרים יותר ממה שהיה עושה עד עתה, ומלבד זאת יבין כל א' מה שיוכל להתחזק.

ויתקיים בו על ידי זה 'פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי'". ע"כ נוסח המכתב.

הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון רבי חיים בן רעשא ריזל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.