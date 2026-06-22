דבריו של סמוטריץ' | צפו ( צילום: הציונות הדתית )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השמיע היום (שני) בישיבת סיעת הציונות הדתית אזהרה חריפה מפני תוצאות הבחירות הצפויות.

לדבריו, ממשלת שמאל בהובלת גדי איזנקוט עם יאיר גולן כשר ביטחון תפרק את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ותסגור מוסדות חינוך מרכזיים בציבור הדתי לאומי. "גולן, מי שעומד בראש מפלגת 'הדמוקרטים' ולפי כל הסקרים הולך להיות שותף בכיר בממשלת השמאל של גדי איזנקוט, רוצה לסגור את מכינת בני דוד בעלי", מסר סמוטריץ' לחברי הסיעה. "אתמול הוא הודיע במפורש שבכוונתו להפסיק לתקצב את המוסד המפואר הזה, שהצמיח דורות של גיבורים ומפקדים, במידה והוא ושותפיו לשמאל והמפלגות הערביות יקימו את הממשלה הבאה". שר האוצר הדגיש את המחיר הכבד ששילמו בוגרי המכינה במלחמות ישראל. "מכינת עלי, שמעל ל-50 מבוגריה נפלו בשדה הקרב במערכות ישראל. 30 מהם רק במלחמה הזו", ציין. "מבחינת גולן ושותפיו לשמאל - עמנואל מורנו, רועי קליין ואלירז פרץ זכרונם לברכה טובים רק למות בשדה הקרב. לא כדי לחיות כאן את עולם הערכים שלהם ולהביא אותו לידי ביטוי במרחב הציבורי". דרעי מחריף את הטון: "עד שהחוקים שלנו לא יעברו - אף חוק לא יעבור" ישי כהן | 16:10 תהלוכה חגיגית בביתר עילית לכבוד שחרור שני אסירי עולם התורה חזקי שטרן | 14:58 "גולן יהיה שר הבטחון בממשלת איזנקוט" סמוטריץ' הזהיר על עתיד ההתיישבות והחוות ביהודה ושומרון. "אני נותן היום אזהרה ברורה וחד משמעית לציבור הימני בישראל: יאיר גולן יהיה שר הבטחון בממשלת איזנקוט", הבהיר. "'מזהה התהליכים', השותף הטבעי של המפלגות הערביות, שרודף את הציבור שלנו, שקרא לנו 'תתי אדם' ו'אוכלי מוות' הוא המועמד המוביל לתפקיד שאחראי על הביטחון של כולנו".

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

לדברי שר האוצר, התוכניות של גוש השמאל חורגות הרבה מעבר לסגירת מכינה אחת. "את כל מה שהוא מבטיח לעשות, הוא גם יקיים. תסמכו על השמאל. הוא יודע לעבוד. בלי בג"ץ ובלי בצלם. בלי הידברות או פשרות או שיחות בבית הנשיא ועל חודו של קול", אמר.

סמוטריץ' הזהיר כי "בגוש 'השינוי' מדברים ללא הרף על הקמת ברית המשרתים, אבל בפועל יגרמו לפירוק בתי הגידול של מיטב לוחמי צה"ל ומפקדיו. אבל הם לא יעצרו במכינה בעלי. מפעל המכינות הקדם צבאיות וישיבות ההסדר של הציונות הדתית יהיה רק ההתחלה".

תכנית לפירוק 100 יישובים ו-160 חוות

שר האוצר חשף תכנית רחבה יותר שלטענתו מתגבשת מאחורי הקלעים. "בכירים באיחוד האירופי יחד עם גורמים זרים שממומנים בהון עתק, קשרו קשר עם בכירים באופוזיציה ויחד הם רוקמים תכנית לפירוק כל מה שעשינו במפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון", טען.

"בליבת התכנית עומד גירושם של 100 יישובים חדשים, לצד 160 חוות חקלאיות נוספות שהקמנו ביהודה ושומרון, כחלק ממהפכת ההתיישבות", הוסיף סמוטריץ'. "אנחנו בונים את רצועת הביטחון של ישראל והם יפרקו אותה. הם אומרים זאת בקולם, והם מתכוונים למה שהם אומרים".

יצוין כי דברי שר האוצר מגיעים על רקע סקרים אחרונים המצביעים על עליית כוחו של איזנקוט בקרב מצביעי האופוזיציה, לצד מתקפות חוזרות ונשנות של הליכוד על יו"ר מפלגת 'ישר' בנושאים ביטחוניים ומדיניים.