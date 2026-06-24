בבלי
"ימינם ימין שקר"

"אוי לנו שיש כאלה גזירות": הראשון לציון בהתבטאות חריפה כנגד הממשלה

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נשמע בהקלטה כשהוא תוקף בחריפות את הממשלה, כשהוא מכנה אותה ברמיזות ש"ימינם ימין שקר" | הראשון לציון אמר: "אוי לנו שדווקא ממשלת ימין ימין יש כאלה גזירות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה" | הציטוטים המלאים (חרדים)

(צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

רדיפת עולם התורה בחסות ובשתיקת הממשלה: בהקלטה שפורסמה הערב (רביעי), נשמע הראשון לציון הגאון רבי מגבה את המחאות ומטיח ביקורת קשה כלפי ממשלת הימין.

הראשון לציון אמר על המחאה הנוכחית כי "אנחנו משתתפים במחאה נגד השלטונות, במה שהם עוצרים את צעדיהם של לומדי התורה ורודפים אותם - עוצרים תלמידי חכמים, אברכים, בני ישיבות". הראשון לציון הוסיף כי "לצערנו הרב בעיקר ספרדים, יש כאן גזענות מובהקת. משפילים אותם".

הראשון לציון תקף בחריפות את הממשלה ואמר: "אוי לנו שדווקא ממשלת ימין ימין יש כאלה גזירות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה. שלא תהיה קפידא מן השמיים. אנחנו מוחים בזה מחאה גמורה על ביזיון התורה".

"אנחנו לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה - ימינם ימן שקר", הטיח הראשון לציון בביקורת על הממשלה, כשהוא מפציר ״אנחנו מבקשים מהשלטונות תסלקו ידיכם מתלמידי חכמים, תרפו ידיכם מבני התורה הספרדים. תעזבו אותנו לנפשנו - נשב נעסוק בתורה״ .

לסיום, הראשון לציון אמר: ״מי שעוסק בתורה פטור מללכת לצבא וגם מי שלא עוסק בתורה. איך ילך לצבא כזה חילוני? תחזקו ותאמצו, השם עמכם גיבורי החיל.״.

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