קבלת עול מלכות שמים - צילום: קובי ישראל - כיכר השבת קבלת עול מלכות שמים | צילום: צילום: קובי ישראל - כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:22

מאות אברכי רשת הכוללים “ישועות משה” של חסידות ויז’ניץ מרכז השתתפו הערב (רביעי) במחאת “זעקת התורה” מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים, במחאה על מעצרי בני הישיבות ובהוראת האדמו”ר מויז’ניץ.

במקום הפגנה רגילה, הקימו המשתתפים בית מדרש זמני, נשאו עמם גמרות וספרי קודש וקיימו סדר לימוד שנמשך כשעה, במטרה להעביר את המסר כי התשובה לפגיעה בעולם התורה היא הוספת לימוד תורה. בין המשתתפים בלטו ח״כ יצחק גולדקנופף וח”כ מאיר פרוש. מנגד, סגן השר ישראל אייכלר וח”כ יעקב טסלר, חברי אגודת ישראל, לא השתתפו במחאה. רגע מיוחד היה כאשר ח”כ מאיר פרוש התיישב ללימוד חברותא עם ראש ישיבת ויז’ניץ, הרב יוקל וייס, לצד מאות האברכים שלמדו במקום. בניגוד למקובל באירועי החסידות, שבהם רוב הנאומים נישאים באידיש, בחר הרב שרגא גשטטנר, מראשי הכוללים, לשאת את נאומו בעברית, ופנה בקריאה ישירה למערכת המשפט: “חדלו לכם מרמיסת התורה הקדושה ומפגיעה בציפור נפשה של היהדות החרדית - בני הישיבות. תקוותנו שהזעקה הזאת תיפול על אוזניים קשובות בקרב בני עמנו.”

דובר המחאה מסכם - צילום: קובי ישראל - כיכר השבת דובר המחאה מסכם | צילום: צילום: קובי ישראל - כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:45

בסיום סדר הלימוד נערכו תפילת מנחה, מעמד קבלת עול מלכות שמים ואמירת “ה’ הוא האלוקים”. דקות ספורות לאחר סיום המעמד התפזרו המשתתפים בשקט, ללא עימותים וללא אירועים חריגים.

במהלך המחאה אמר ח”כ מאיר פרוש ל”כיכר השבת” כי הוא מעריך שחוק יסוד: לימוד תורה יעבור במליאת הכנסת, אך הוסיף: “צריך לקוות שאחרי שהחוק יעבור לא יפסלו אותו”. בהתייחסו למעצרי בני הישיבות אמר: “צריך לקרוע קריעה על כל מעצר של בן ישיבה״.

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מחאת "זעקת התורה" מול משרדי היועמ"שית ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )